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povratak inspektora

Iran kaže da nije pregovarao o nuklearnim pitanjima ni preuzeo nove obveze

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Hina
|
22. lip. 2026. 18:38
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Delegation staff members meet in the lobby. (Nathan Howard/Pool Photo via AP)
Nathan Howard/Pool Reuters via AP

Teheran nije pregovarao o svom nuklearnom programu i nije prihvatio nikakve nove obveze u nedjeljnim razgovorima sa SAD-om u Švicarskoj, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei službenoj novinskoj agenciji IRNA.

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Iranska interakcija s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) nastavit će se u skladu s važećim procedurama, uz odobrenje iranskog parlamenta i odluke Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, dodao je Baghaei.

Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je u ponedjeljak u Švicarskoj, dan nakon što su se u toj zemlji održali razgovor usmjereni na okončanje rata na Bliskom istoku, da je Iran pristao da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) vrate na teritorij zemlje.

"Iranci su pristali ponovno pozvati inspektore IAEA-e. Ovo je velik korak za američki narod i prvi korak prema potpunoj denuklearizaciji, odnosno konačnom završetku iranskog programa nuklearnog oružja", rekao je Vance novinarima, dodajući da očekuje da će se "to dogoditi već ovog tjedna".

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