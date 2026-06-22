"EU podupire Izrael..."
Dubravka Šuica: "Drago mi je da sam u Izraelu, jednom od naših ključnih partnera"
Povjerenica Europske unije za Mediteran, Dubravka Šuica, poručila je kako je posjetila Izrael, "jednog od ključnih partnera" i tamo se sastala s ministrom vanjskih poslova, Gideonom Saarom.
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"Drago mi je što sam u Izraelu, jednom od naših ključnih partnera. Dijelimo duboke veze i zajednički interes za stabilan i siguran Bliski istok", poručila je putem svog X profila pa dodala:
"Moja je zadaća jačati suradnju diljem mediteranske regije, na temelju jednostavnog načela: stabilnost, sigurnost i prosperitet najbolje se postižu kroz partnerstva. A partnerstva zahtijevaju otvoren i iskren dijalog.
Upravo sam se sastala s Gideonom Saarom. Razgovarali smo o aktualnim izazovima i načinima kako ih zajedno rješavati. Naglasila sam da Europska unija u potpunosti podupire pravo Izraela na sigurnost.
Istodobno, situacija na terenu u Gazi i dalje izaziva duboku zabrinutost. Humanitarna pomoć mora u većem opsegu stići do svih kojima je potrebna, a moraju se osigurati uvjeti i pristup za rani oporavak.
Europska unija spremna je dati svoj doprinos zajedno s regionalnim i međunarodnim partnerima.
I am pleased to be in Israel 🇮🇱, one or our key partners. We share deep ties and a common interest in a stable and secure Middle East.— Dubravka Šuica (@dubravkasuica) June 22, 2026
My role is to strengthen cooperation across the Mediterranean region, based on a simple principle: stability, security and prosperity are best… pic.twitter.com/pBT18flpDj
Jednako je važno imati financijski održivu i reformiranu Palestinsku samoupravu, što je ključno za regionalnu stabilnost i sigurnost, u skladu s Rezolucijom 2803 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Također sam izrazila zabrinutost zbog pogoršanja situacije povezane s ilegalnim izraelskim naseljima.
Jedini održivi put naprijed ostaje pregovaračko rješenje u kojem Izraelci i Palestinci žive jedni uz druge u miru i sigurnosti", kaže Šuica.
Na isti dan kada je Šuica posjetila Izrael, IDF je ubio troje Palestinaca i ranio njih još 11 na području Pojasa Gaze, uključujući i 18-godišnju srednjoškolku, piše Al Jazeera. Izrael je tako ubio najmanje 1024 osobe u Gazi otkako je proglašeno "primirje" prošlog listopada.
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