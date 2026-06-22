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"EU podupire Izrael..."

Dubravka Šuica: "Drago mi je da sam u Izraelu, jednom od naših ključnih partnera"

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22. lip. 2026. 19:25
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EU Commissioner for Mediterranean Dubravka Suica speaks to the press during a Foreign Affairs Council meeting at the EU headquarters in Brussels, on November 20, 2025.
NICOLAS TUCAT / AFP

Povjerenica Europske unije za Mediteran, Dubravka Šuica, poručila je kako je posjetila Izrael, "jednog od ključnih partnera" i tamo se sastala s ministrom vanjskih poslova, Gideonom Saarom.

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"Drago mi je što sam u Izraelu, jednom od naših ključnih partnera. Dijelimo duboke veze i zajednički interes za stabilan i siguran Bliski istok", poručila je putem svog X profila pa dodala:

"Moja je zadaća jačati suradnju diljem mediteranske regije, na temelju jednostavnog načela: stabilnost, sigurnost i prosperitet najbolje se postižu kroz partnerstva. A partnerstva zahtijevaju otvoren i iskren dijalog.

Upravo sam se sastala s Gideonom Saarom. Razgovarali smo o aktualnim izazovima i načinima kako ih zajedno rješavati. Naglasila sam da Europska unija u potpunosti podupire pravo Izraela na sigurnost.

Istodobno, situacija na terenu u Gazi i dalje izaziva duboku zabrinutost. Humanitarna pomoć mora u većem opsegu stići do svih kojima je potrebna, a moraju se osigurati uvjeti i pristup za rani oporavak.

Europska unija spremna je dati svoj doprinos zajedno s regionalnim i međunarodnim partnerima.

Jednako je važno imati financijski održivu i reformiranu Palestinsku samoupravu, što je ključno za regionalnu stabilnost i sigurnost, u skladu s Rezolucijom 2803 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Također sam izrazila zabrinutost zbog pogoršanja situacije povezane s ilegalnim izraelskim naseljima.

Jedini održivi put naprijed ostaje pregovaračko rješenje u kojem Izraelci i Palestinci žive jedni uz druge u miru i sigurnosti", kaže Šuica.

Na isti dan kada je Šuica posjetila Izrael, IDF je ubio troje Palestinaca i ranio njih još 11 na području Pojasa Gaze, uključujući i 18-godišnju srednjoškolku, piše Al Jazeera. Izrael je tako ubio najmanje 1024 osobe u Gazi otkako je proglašeno "primirje" prošlog listopada.

Teme
bliski istok dubravka šuica europska unija genocid u gazi izrael izrael blokira humanitarnu pomoć

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