Dubravka Šuica: "Drago mi je da sam u Izraelu, jednom od naših ključnih partnera"

Na isti dan kada je Šuica posjetila Izrael, IDF je ubio troje Palestinaca i ranio njih još 11 na području Pojasa Gaze, uključujući i 18-godišnju srednjoškolku, piše Al Jazeera. Izrael je tako ubio najmanje 1024 osobe u Gazi otkako je proglašeno "primirje" prošlog listopada.