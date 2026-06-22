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Veliki zamah

FOTO / Plenković s ministrima kod Carneyja, evo o čemu su sve razgovarali

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22. lip. 2026. 18:51
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Vlada RH

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se danas s predsjednikom Vlade Kanade Markom Carneyjem u Ottawi. Uz predsjednika Vlade bili su ministar gospodarstva Ante Šušnjar i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

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Plenković i Carney istaknuli su izvrsne odnose Hrvatske i Kanade u nizu bilateralnih i globalnih pitanja, kao i u okviru članstva u NATO-u. Posebno je naglašen značaj brojne hrvatske zajednice u Kanadi, koja daje važan doprinos hrvatsko-kanadskom partnerstvu te političkom, gospodarskom, akademskom i kulturnom životu Kanade, a istodobno održava snažne veze s Hrvatskom, objavila je Vlada.

Plenković se založio i za rješavanje pitanja kategoriziranja hrvatskog jezika u predstojećem kanadskom Popisu stanovništva 2026. Hrvatski je premijer rekao da Hrvatska vidi Kanadu kao pouzdanog i važnog transatlantskog partnera - zemlju s kojom dijelimo demokratske vrijednosti, predanost međunarodnom pravu i multilateralnu suradnju.

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Vlada RH

U 2025. robna razmjena Hrvatske i Kanade iznosila je 430 milijuna dolara, što je rast od 150 posto u odnosu na godinu dana prije. Povećanoj gospodarskoj suradnji značajno je pridonijela nabava zrakoplova i motora za Croatia Airlines, kao i isporuka brodova koje je kanadska tvrtka Algoma naručila od brodogradilišta 3. maj. Nastavlja se i rast dolazaka kanadskih turista u Hrvatsku - u 2025. ostvareno je 188 tisuća dolazaka, a pozitivan trend nastavljen je i u 2026.

Potpora Ukrajini, miru na Bliskom istoku

Hrvatska i Kanada snažno podupiru ukrajinski suverenitet i teritorijalni integritet te nastavljaju sudjelovati u međunarodnim naporima potpore Ukrajini. Naglašena je potreba potpunog smirivanja tenzija na Bliskom istoku, kao i potpora europskoj perspektivi i stabilnosti jugoistoka Europe.

U pogledu energetske suradnje, premijer Plenković je istaknuo stratešku ulogu LNG terminala na Krku, a dvojica premijera osvrnula su se i na zajednički interes za daljnji razvoj civilne nuklearne energije. U vezi s time sutra će se potpisati zajednička izjava Hrvatske i Kanade povodom održavanja susreta poslovnih zajednica u Torontu.

"Hrvatska pozdravlja i interes Kanade za projekt DONES, jedinstvenu platformu za razvoj budućih tehnologija proizvodnje energije nuklearnom fuzijom, znanstvene izvrsnosti i međunarodne suradnje", navodi Vlada.

Razvoj inicijative osnivanja Banke za obranu, sigurnost i otpornost

Tijekom sastanka razgovaralo se o daljnjem razvoju inicijative osnivanja Banke za obranu, sigurnost i otpornost (DSRB), koja predviđa instrumente za financiranje malih i srednjih poduzeća u projektima obrane, sigurnosti i otpornosti među saveznicima.

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Vlada RH

Plenković i Carney kratko su se susreli i s predstavnicima hrvatskih i kanadskih tvrtki, ORQA-e i Remote Roboticsa, koje će tijekom sutrašnjeg gospodarskog susreta potpisati sporazum o razumijevanju o strateškom partnerstvu obrambene industrije za integraciju umjetne inteligencije, naprednu proizvodnju bespilotnih sustava (UAS) i potpori obuci Oružanih snaga Kanade.

Premijer Plenković je zaključno čestitao premijeru Carneyju na tome što je Kanada, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Meksikom, domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., a dvojica premijera međusobno su zaželjeli puno uspjeha hrvatskoj i kanadskoj reprezentaciji.

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andrej plenković kanda mark carney

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