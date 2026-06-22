FOTO / Plenković s ministrima kod Carneyja, evo o čemu su sve razgovarali

U 2025. robna razmjena Hrvatske i Kanade iznosila je 430 milijuna dolara, što je rast od 150 posto u odnosu na godinu dana prije. Povećanoj gospodarskoj suradnji značajno je pridonijela nabava zrakoplova i motora za Croatia Airlines, kao i isporuka brodova koje je kanadska tvrtka Algoma naručila od brodogradilišta 3. maj. Nastavlja se i rast dolazaka kanadskih turista u Hrvatsku - u 2025. ostvareno je 188 tisuća dolazaka, a pozitivan trend nastavljen je i u 2026.