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Stroga pravila

Još jedna europska država planira zabraniti mobitele u školama od 2027.

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Hina
|
22. lip. 2026. 19:04
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škola, učenik, mobitel
Pixabay / Ilustracija

Češka vlada podnijela je prijedlog zakona o zabrani korištenja mobilnih telefona u školama od rujna 2027., rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Babiš, pridružujući se rastućem globalnom nastojanju da se ograniči vrijeme koje djeca školske dobi provode pred ekranima.

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Zabrana bi se odnosila na korištenje telefona u učionicama, kao i tijekom odmora, uz neke iznimke poput zdravstvenih razloga ili korištenja u obrazovne svrhe.

"Škole neće moći dopustiti učenicima da naprave pauzu s mobitelima iz drugih razloga", navodi se u nacrtu zakona.

Ovaj potez slijedi mjere drugih vlada za ograničavanje korištenja društvenih mreža ili mobilnih telefona među djecom.

Poljska je ovog mjeseca slijedila zemlje poput Nizozemske, Južne Koreje i Italije u zabrani pametnih telefona u školama zbog zabrinutosti oko njihovog utjecaja na koncentraciju i ponašanje.

Što se tiče društvenih mreža, Australija je prva zabranila pristup djeci, a Velika Britanija je ovog mjeseca najavila zabranu za osobe mlađe od 16 godina.

Babiš je rekao da vlada također razmatra zabranu društvenih mreža za djecu, slijedeći primjer Francuske i drugih zemalja koje su zauzele strože stavove zbog uočenih negativnih učinaka na djecu.

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Teme
zabrana mobitela zabrana mobitela u školama češka

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