MAPA / Ruska vojska prodrla u ključni grad u Donbasu: "Pad grada je pitanje vremena"

Prema riječima umirovljenog pukovnika specijalnih snaga, ukrajinska skupina u gradu nalazi se u iznimno teškom položaju. Tvrdi da je središnje zapovijedanje nad postrojbama praktično izgubljeno, da su komunikacije među njima potisnute te da ruske snage sprječavaju pokušaje izlaska iz grada, piše portal Voyennoye delo.