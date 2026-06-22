"Ne promijenimo li pristup..."
MAPA / Ruska vojska prodrla u ključni grad u Donbasu: "Pad grada je pitanje vremena"
Ruski vojni analitičar Anatolij Matvijčuk tvrdi da su ukrajinske snage u Kostjantinivki izgubile zapovjedno-upravljačku strukturu, dok ruske postrojbe blokiraju njihove pokušaje povlačenja.
Prema riječima umirovljenog pukovnika specijalnih snaga, ukrajinska skupina u gradu nalazi se u iznimno teškom položaju. Tvrdi da je središnje zapovijedanje nad postrojbama praktično izgubljeno, da su komunikacije među njima potisnute te da ruske snage sprječavaju pokušaje izlaska iz grada, piše portal Voyennoye delo.
Anatolij Matvijčuk ustvrdio je i da je ukrajinsko zapovjedništvo zapravo napustilo vojnike koji su ostali unutar Kostjantinivke. Prema njegovoj procjeni, situaciju dodatno pogoršava potpuni raspad koordinacije na tom dijelu bojišnice.
Kaže da su komunikacije u gradu potisnute i fragmentirane, zbog čega su pojedine ukrajinske skupine uglavnom prepuštene same sebi.
Prema njegovim tvrdnjama, ukrajinske snage nedavno su nekoliko puta pokušale napustiti grad, ali su ti pokušaji na vrijeme zaustavljeni. Dodao je da je povlačenje ukrajinskih postrojbi sada postalo kaotično, dok su organizirani protunapadi prestali prije dva ili tri dana.
Uzaludan otpor?
Po njegovu mišljenju, ukrajinske jedinice shvatile su da je daljnji otpor uzaludan i sada su usredotočene prije svega na preživljavanje.
Matvijčuk također tvrdi da se u Kostjantinivki još nalazi raspršena ukrajinska skupina od oko 1.500 do 2.000 boraca, dok grad drži u okruženju ruska vojska.
Prema njegovim riječima, vojnici u gradu ostavljeni su bez potpore, što je, kako tvrdi, postalo jasno još prije otprilike mjesec dana, nakon posjeta ukrajinskog zapovjednika Oleksandra Sirskog tom području.
Matvijčuk navodi da su i sami ukrajinski vojnici tada govorili kako su ostavljeni bez podrške i da pomoć neće stići.
Ranije je komentirao i stanje u Krasnom Limanu, tvrdeći da ukrajinske jedinice ondje drže uglavnom sporedne položaje i zemunice na rubovima grada, dok je središte grada već potpuno pod ruskom kontrolom.
Istovremeno, BBC također javlja da su se ruske postrojbe infiltrirale u strateški važan grad Kostjantinivku na istoku Ukrajine i sada ga pokušavaju opkoliti.
Padne li Kostjantinivka, sljedeći je - Kramatorsk
Ukrajinski vojnici rekli su za BBC da je cijeli grad sada zapravo postao „siva zona”, odnosno područje koje više nije pod čvrstom kontrolom nijedne strane.
„Ulaze u područja iza naših leđa, a u urbanim uvjetima iznimno ih je teško izbaciti”, rekao je ukrajinski operater drona koji djeluje na tom području i želio je ostati anoniman.
Kostjantinivka se smatra vratima prema ostatku Donbasa. Ako padne, ruske snage mogle bi napredovati prema posljednjim većim ukrajinskim uporištima na istoku – Kramatorsku i Slovjansku – i približiti se potpunom zauzimanju Donbasa, jednom od ključnih ciljeva Kremlja u ovom ratu.
Pad Kostjantinivke „pitanje je vremena”, smatra ukrajinski projekt za praćenje bojišnice DeepState.
Prema njihovoj procjeni, nakon pada grada logističke operacije na tom području postat će znatno složenije, a čak će i ostanak ukrajinskih snaga u Kramatorsku postati „iznimno opasan”.
Svjedočanstvo ukrajinskog vojnika
Još jedan ukrajinski vojnik čija se postrojba bori u gradu rekao je da ne dobivaju potrebna pojačanja kako bi nadoknadili gubitke, dok zapovjednici nerado prijavljuju izgubljene položaje.
Razlog je, tvrdi on, to što bi nakon prijave dobili zapovijed da ih ponovno zauzmu.
„Nemamo dovoljno ljudi ni za obranu onoga što još držimo pod kontrolom, a kamoli za organiziranje jurišnih operacija.”
Operater drona koji se bori u gradu kaže da se borbe i dalje vode unutar Kostjantinivke.
„Još se borimo u gradu”, rekao je.
„Ali ako ne promijenimo pristup i ne počnemo uništavati njihovu logistiku te gađati njihove operatere dronova, oni će nastaviti napredovati."
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