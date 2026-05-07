Trebamo li se bojati hantavirusa? Evo što kažu stručnjaci

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da je potvrđeno pet slučajeva hantavirusa povezanih s izbijanjem zaraze na kruzeru MV Hondius, upozoravajući da bi se moglo pojaviti još zaraza jer virus može imati inkubaciju do šest tjedana.
Tijekom konferencije za novinare, epidemiologinja WHO-a za zarazne bolesti Maria Van Kerkhove pokušala je objasniti razliku između ovih zaraza i ranih dana pandemije Covida-19.
"Želim biti nedvosmislena. Ovo nije SARS-CoV-2. Ovo nije početak pandemije Covida. Ovo je izbijanje koje vidimo na brodu", rekla je i objasnila je da se hantavirus ne širi na isti način kao koronavirusi, već putem "bliskog, intimnog kontakta“.
Dodala je da se na brodu poduzimaju mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje. Europske vlasti također su izjavile da je rizik za javnost i dalje nizak, piše Euronews.
"Moram ponoviti da je, prema dokazima koje trenutno imamo, rizik za javnost u Europi, rizik za Europljane, nizak", rekla je glasnogovornica EU-a Eva Hrncirova.
Što se dogodilo na brodu MV Hondius?
Tri putnika su umrla, a osam drugih je oboljelo od hantavirusa na kruzeru MV Hondius koji plovi pod nizozemskom zastavom.
Brod je 1. travnja napustio Argentinu na krstarenju Atlantikom, a trebao je uključivati zaustavljanja na Antarktici, Falklandskim otocima i drugim lokacijama, iako se njegov itinerar od tada promijenio zbog izbijanja zaraze.
Voditelj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, rekao je da su tri pacijenta sa sumnjom na slučajeve hantavirusa evakuirana i da su na putu za Nizozemsku. "U ovoj fazi, ukupni rizik za javno zdravlje i dalje je nizak", napisao je na svom X-u.
U međuvremenu, Maria Van Kerkhove iz WHO-a izjavila je da dužnosnici istražuju mogući prijenos s čovjeka na čovjeka, nešto što se smatra izuzetno rijetkim, i vjeruju da je prva zaražena osoba vjerojatno zarazila virusom prije ukrcaja. Naglasili su dana brofu nema štakora.
Slučaj povezan s kruzerom potvrđen je i u Švicarskoj, dok su zdravstvene vlasti u Južnoj Africi i Švicarskoj identificirale soj koji se u rijetkim slučajevima može širiti među ljudima.
Još uvijek nije jasno kako je došlo do izbijanja. No, WHO radi na pretpostavci da je nizozemski par koji je preminuo zaražen izvan broda, vjerojatno tijekom razgledavanja Argentine prije ukrcaja na krstarenje.
"Prva dva slučaja proputovala su Argentinom, Čileom i Urugvajem na izletu promatranja ptica, što je uključivalo i posjete mjestima gdje obitava vrsta štakora za koju je poznato da prenosi virus", izjavio je Ghebreyesus novinarima u četvrtak.
Putnici iskrcani nakon prve smrti na brodu
Oko 40 putnika iskrcalo se s kruzera nakon što je prvi putnik umro na brodu, izjavili su nizozemski dužnosnici. Putnici su napustili MV Hondius tijekom zaustavljanja na udaljenom južnoatlantskom otoku Sveta Helena, prema nizozemskom ministarstvu vanjskih poslova.
Među njima bila je i supruga 70-godišnjeg nizozemskog putnika koji je umro na brodu nakon što mu je pozlilo tijekom putovanja. Kasnije je komercijalnim letom letjela za Južnu Afriku, gdje se srušila i umrla u bolnici, piše Euronews.
Operater kruzera, Oceanwide Expeditions, prethodno je samo potvrdio da je Nizozemka napustila brod s tijelom svog supruga i nije javno priznao da su se iskrcali i deseci drugih putnika. Nizozemske vlasti nisu rekle gdje se sada nalaze putnici koji su napustili brod.
45 dana karantene za španjolske putnike
14 Španjolaca na kruzeru MV Hondius bit će prevezeno na Tenerife prije nego što budu prebačeni u Madrid, priopćile su španjolske zdravstvene vlasti.
Provest će do 45 dana karantene u najnaprednijem izolacijskom objektu u Španjolskoj, u bolnici Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla u Madridu. Jedinica za visokorazinsku izolaciju (UAAN) specijalizirani je objekt stvoren nakon izbijanja ebole 2014. godine, a prethodno je korišten tijekom evakuacija COVID-19 iz Wuhana.
Što je hantavirus?
Hantavirus se odnosi na skupinu virusa koje prenose glodavci, a prvenstveno se prenose na ljude udisanjem čestica u zraku iz osušenog izmeta glodavaca.
Prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, hantavirusi mogu uzrokovati dvije ozbiljne bolesti. Prva je hantavirusni plućni sindrom, koji utječe na pluća i može dovesti do teškog respiratornog zatajenja. Druga je hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom, koja utječe na bubrege i može uzrokovati ozbiljne komplikacije.
