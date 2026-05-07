Zaraza se širi
Kaos zbog hantavirusa, putnici otišli bez upozorenja: "Do prije tri dana nitko ih nije kontaktirao"
Kruzer MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, nakon evakuacije tri osobe za koje se sumnjalo da su zaražene nastavio je plovidbu prema Kanarskim otocima, dok se istodobno pojavljuje sve više pitanja o postupanju nadležnih službi.
Nakon smrti prvog putnika na Svetoj Heleni, s broda su iskrcane 23 osobe, a neki od njih vratili su se kući bez ikakvog upozorenja. Među njima bio je i švicarski putnik kod kojeg je kasnije potvrđena zaraza, kao i Nizozemka koja je nakon komercijalnog leta za Južnu Afriku umrla u bolnici.
Dok brod sa 146 ljudi na palubi plovi prema španjolskoj autonomnoj zajednici u Atlantskom oceanu, u javnosti rastu kritike zbog reakcije nadležnih te pitanja kako je situacija mogla toliko izmaknuti kontroli.
Nakon smrti prvog putnika, 70-godišnjeg Nizozemca kod kojeg zaraza hantavirusom još nije bila službeno potvrđena, kruzer je između 22. i 24. travnja pristao na Svetoj Heleni, gdje je brod napustilo 23 putnika, piše El Pais.
„Dvadeset i tri osobe iskrcale su se na Svetoj Heleni. Slobodno su se kretale otokom i do prije tri dana nitko ih nije kontaktirao“, rekao je za novine jedan od putnika koji je želio ostati anoniman.
Zaraza potvrđena i kod putnika koji se ranije vratio u Švicarsku
Dok većina putnika ostaje na brodu pod strogim higijenskim i izolacijskim mjerama, tih 23 ljudi vratilo se kući i nastavilo normalan život, navodi El Pais. Među njima je bio i švicarski državljanin kojem je, nakon što se nesvjestan izbijanja virusa vratio kući, potvrđena prisutnost virusa. Njegova supruga nije razvila simptome, ali se iz predostrožnosti samoizolirala.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objasnila je da se švicarski putnik sam javio u bolnicu nakon što je od operatera kruzera Oceanwide Expeditions dobio obavijest o izbijanju virusa na brodu. Prema riječima voditelja virološkog laboratorija ženevske bolnice Manuela Schiblera, imao je blage respiratorne simptome, prenosi AFP.
Schibler je dodao da su testovi kod švicarskog putnika potvrdili andski soj hantavirusa, jedinu poznatu varijantu virusa koja se može prenositi među ljudima.
Putnica koja je kasnije umrla u Južnoj Africi letjela redovnom linijom
Među putnicima koji su se iskrcali na Svetoj Heleni bila je i 69-godišnja Nizozemka koja je kasnije umrla u bolnici u Južnoj Africi, supruga prethodno spomenutog preminulog 70-godišnjeg putnika.
Kako prenosi portal NL Times, 25. travnja redovnim letom kompanije Airlink otputovala je prema Johannesburgu zajedno s 82 putnika i šest članova posade, no tijekom leta njezino se zdravstveno stanje naglo pogoršalo.
Unatoč tome, u zračnoj luci u Južnoj Africi nakratko joj je bilo dopušteno ukrcati se na let KLM-a za Amsterdam. Posada je ipak zbog njezina zdravstvenog stanja odlučila da joj neće dopustiti nastavak putovanja.
„Nizozemski institut za javno zdravstvo RIVM sinoć je obavijestio KLM da je jedna od nizozemskih državljanki koja je umrla od hantavirusa 25. travnja 2026. kratko bila u zrakoplovu KLM-a u Johannesburgu. Zbog njezina zdravstvenog stanja posada je odlučila da neće putovati tim letom“, priopćio je KLM.
Argentinske vlasti u međuvremenu pokušavaju utvrditi gdje su se zaraženi putnici kretali prije ukrcaja na kruzer u Ushuaiji, na krajnjem jugu Argentine. Kada njihove rute budu poznate, planiraju identificirati bliske kontakte, po potrebi ih izolirati i pojačati zdravstveni nadzor kako bi spriječili moguće širenje zaraze.
Nizozemski par prije ukrcaja obilazio je znamenitosti u Ushuaiji, a putovali su i kroz Argentinu, Urugvaj i Čile, objavila je argentinska vlada prema pisanju Guardiana.
Nadležne dodatno zabrinjava dugo inkubacijsko razdoblje hantavirusa, koje može trajati od jednog do osam tjedana, pa postoji mogućnost otkrivanja novih slučajeva zaraze.
Kruzer sa zaraženima plovi prema Tenerifima
Kako je već navedeno, kruzer MV Hondius, koji je tri dana bio usidren uz obalu Zelenortskih Otoka, sada plovi prema Kanarskim otocima.
Španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia izjavila je da bi brod u subotu trebao uploviti u luku Granadilla na Tenerifima. Ondje će biti uspostavljen zajednički sustav zdravstvene procjene i evakuacije putnika kako bi se svi mogli vratiti kući, osim onih kojima to zdravstveno stanje neće dopuštati.
Prema njezinim riječima, strani državljani bit će vraćeni u svoje zemlje, dok će 14 španjolskih državljana biti prebačeno u karantenu u vojnu bolnicu Gomez Ulla u Madridu, prenosi AFP.
Odluci španjolske vlade da dopusti uplovljavanje broda protivi se predsjednik Kanarskih otoka Fernando Clavijo, no regionalna vlada nema posljednju riječ. Španjolska središnja vlada, koja je nadležna za luke i postupanje u slučaju mogućih zaraza iz inozemstva, jasno je poručila da će brod pristati na Tenerifima.
„Nećemo ulaziti u političke polemike jer mislim da sada nije vrijeme za to“, rekla je ministrica Garcia na konferenciji za medije odgovarajući na Clavijeve izjave. Dodala je da će po dolasku broda biti poduzete mjere kako bi se spriječio kontakt putnika s lokalnim stanovništvom te da, prema njezinim riječima, za stanovnike Kanarskih otoka neće biti opasnosti.
