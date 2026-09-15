MASOVNE SAHRANE
U europskoj državi zbog straha od velikog rata pripremaju svećenike za ukop tisuća ljudi
Danska priprema župne svećenike za slučaj velikog rata u Europi, a obuka bi im trebala omogućiti da pomognu vojnim kapelanima u organizaciji pogreba poginulih vojnika.
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Danska priprema svećenike diljem zemlje za mogućnost velikog rata u Europi, uključujući scenarij u kojem bi u najtežim danima moglo poginuti između 10 i 20 danskih vojnika.
Inicijativu je pokrenuo Thomas H. Beck, predstojnik danskih vojnih kapelana, zbog zabrinutosti zbog mogućeg sukoba na istočnom krilu NATO-a, uključujući baltičke zemlje u kojima su raspoređene danske postrojbe.
"U slučaju velikog rata lako mogu zamisliti 10 do 20 poginulih u najgorim danima. Važno je da budemo spremni to podnijeti. Vojni kapelani sami neće moći obaviti taj zadatak", rekao je Beck danskoj televiziji TV 2.
Što obuka svećenika obuhvaća?
Danska trenutačno ima oko 95 vojnih kapelana i približno 2000 župnih svećenika. Od siječnja će vojni kapelani početi obučavati ostali kler za postupanje u slučaju pogibije vojnika.
Obuka će obuhvatiti način prihvata poginulih vojnika, organizaciju vojnih pogreba te obavještavanje obitelji o smrti. Svećenici će učiti i o vojnim običajima, uključujući korištenje državne zastave, vojne kape, sablje i odlikovanja.
Program pod nazivom "Narodna crkva i obrana" financira dansko Ministarstvo obrane, a za njega je izdvojeno 1,8 milijuna danskih kruna.
'Danske brojke nisu službena prognoza broja poginulih, već procjena'
Švedska je otišla još korak dalje. Na otoku Gotlandu crkvene su vlasti pripremile postupke za ukop do 3000 ljudi u slučaju rata, uključujući i privremene grobove u kojima bi tijela bila smještena prije nego što budu prenesena u matične župe.
Beck pritom naglašava da danske brojke nisu službena prognoza broja poginulih, već procjena. Vlasti rijetko javno govore o mogućim ratnim žrtvama jer se takve informacije smatraju osjetljivim dijelom vojnog planiranja.
Ove pripreme dolaze u trenutku sve oštrijeg tona u regiji. Poljski zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk u kolovozu je rekao da se Varšava "priprema za rat" te da bi velika ruska provokacija mogla uslijediti u roku od nekoliko mjeseci.
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