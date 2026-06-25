"Rekao sam im otvoreno: 'Dečki, recite svom predsjedniku: ako misli da s nama može razgovarati na taj način - i k tome nas uvući u rat - onda mora razumjeti da bi se priroda rata odmah promijenila'", rekao je Lukašenko, dodavši da Bjelorusija nema želju boriti se protiv Ukrajinaca.