Sutkinja privremeno zabranila Trumpu slanje Nacionalne garde u Portland

Savezna sutkinja u Oregonu u nedjelju je privremeno blokirala administraciju predsjednika Donalda Trumpa da pošalje bilo kakve pripadnike Nacionalne garde u Portland, što je udarac za predsjednika koji nastoji rasporediti vojsku u gradove unatoč protivljenju demokratskih čelnika.

Prosvjedi nisu zahtijevali prisutnost Nacionalne garde

Presuda sutkinje Karin Immergut uslijedila je nakon što je Trumpova administracija odlučila pozvati trupe iz Kalifornije i Teksasa, samo dan nakon što je privremeno zabranila raspoređivanje 200 pripadnika Nacionalne garde Oregona u Portland.

Immergut je rekla kako nema dokaza da su nedavni prosvjedi zahtijevali prisutnost vojnika Nacionalne garde, bez obzira na to iz koje savezne države su došli.

"Kako dovođenje federalizirane Nacionalne garde iz Kalifornije ne bi bilo u izravnoj suprotnosti s odlukom koju sam donijela jučer", upitala je Immergut odvjetnika Trumpove administracije tijekom saslušanja u nedjelju navečer.

Do 19. kistopada Trump ne može slati nove pripadnike Nacionalne garde

Odluka donesena u nedjelju, koja će ostati na snazi ​​barem do 19. listopada, znači da administracija predsjednika Trumpa ne može poslati nijednog pripadnika Nacionalne garde u Portland dok Oregon i Kalifornija traže dugoročniju presudu.

Bijela kuća i Pentagon nisu odmah dali komentar.

Pentagon je ranije u nedjelju objavio da šalje 200 pripadnika Nacionalne garde Kalifornije u Oregon kako bi "podržavali američku Imigracijsku i carinsku službu te druge savezne službenike u obavljanju službenih dužnosti, uključujući provedbu saveznog zakona i zaštitu savezne imovine".

Pripadnici Nacionalne garde su milicijske snage koje djeluju na razini saveznih država i odgovaraju guvernerima, osim kada ih se pozove u saveznu službu.

Trump je izjavio da je njihovo raspoređivanje u Portlandu nužno kao odgovor na prosvjede kod imigracijskog centra u gradu.