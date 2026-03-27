Mađarska pokrenula istragu protiv novinara: "Otkrivamo sve više ukrajinskih špijuna"

Orbánov šef kabineta rekao je da je novinar Szabolcs Panyi, koji istražuje veze vlade s Moskvom, bio špijun koji radi za Ukrajinu. Mađarske vlasti u četvrtak su objavile da su pokrenule istragu protiv novinara zbog optužbi da je špijunirao za Ukrajinu, usred sve žešće predizborne kampanje — optužbe koje je novinar odbacio.

Mađarski premijer Viktor Orbán, koji je tijekom ruske invazije na Ukrajinu održavao bliske veze s Moskvom, piše Kyiv Post, bori se za produženje svojih 16 godina na vlasti suočen s dosad najvećim izazovom centrističke oporbene stranke.

U četvrtak je Orbánov šef kabineta na konferenciji za novinare rekao da je novinar Szabolcs Panyi, koji je istraživao veze vlade s Moskvom, špijun koji radi za Ukrajinu.

„Sve više ukrajinskih špijuna otkriva se u zemlji. Prvi među njima je Szabolcs Panyi, za kojeg je utvrđeno … da je špijunirao protiv svoje domovine u suradnji sa stranom državom”, rekao je Gergely Gulyás.

Glasnogovornik vlade Zoltán Kovács rekao je da je protiv novinara pokrenuta službena istraga. Policija nije odmah odgovorila na upite Reutersa poslane e-poštom.

Panyi odbacio optužbe

„Optuživati istraživačke novinare za špijunažu potpuno je bez presedana u 21. stoljeću za jednu državu članicu Europske unije”, napisao je Panyi na svojoj Facebook stranici.

„To je uistinu karakteristično za Putinovu Rusiju, Bjelorusiju i slične režime.”

Panyi je istraživački novinar koji radi za mađarski neprofitni istraživački portal Direkt36 i varšavski Vsquare.org.

Kako se kampanja zahuktava uoči parlamentarnih izbora 12. travnja, odnosi između Budimpešte i Kijeva pali su na nove najniže razine.

Orbán je izbore predstavio kao jasan izbor između „rata ili mira”, tvrdeći da bi njegov centristički protukandidat uvukao Mađarsku u rat u susjednoj Ukrajini, što je oporba odlučno odbacila.

Također je ponovio optužbe da Kijev i Bruxelles utječu na mađarske izbore, što obje strane negiraju.

U ponedjeljak je Orbán naredio istragu o, kako je rekao, prisluškivanju njegovog ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa, dok je njegova vlada reagirala na medijsko izvješće o svojim vezama s Rusijom.