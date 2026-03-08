Mađarski oporbeni čelnik: Pozivam Rusiju da se suzdrži od utjecaja na mađarske izbore

FERENC ISZA / AFP

Mađarski oporbeni čelnik Péter Magyar pozvao je Rusiju da prestane s miješanjem u mađarske parlamentarne izbore u travnju, nakon izvješća u kojem se navodi da navodni tim iz Kremlja djeluje iz ruske ambasade u Budimpešti kako bi zadržao Viktora Orbána na vlasti. Rusija je odbacila te optužbe.

Mađarski oporbeni čelnik Péter Magyar pozvao je Rusiju da se suzdrži od utjecaja na parlamentarne izbore u zemlji, usred navoda da je Kremlj rasporedio tajnu operativnu skupinu s ciljem utjecaja na ishod izbora u korist premijera Viktora Orbána, prenosi Euronews.

Mađarska izlazi na izbore 12. travnja u glasanju koje se široko smatra najozbiljnijim izazovom Orbánovoj vlasti otkako je prvi put došao na vlast 2010. godine. Magyar, čelnik stranke Tisza, trenutačno vodi u anketama.

Prošlog tjedna istraživački portal VSquare objavio je da je Rusija poslala tročlani tim, predvođen Vadimom Titovom, koji djeluje pod diplomatskim pokrićem u ruskoj ambasadi u Budimpešti, s ciljem osiguravanja Orbánove pobjede.

Prema tom izvješću, operaciju iz Moskve nadzire Sergej Kirijenko, visoki dužnosnik Kremlja i bliski saveznik predsjednika Vladimira Putina, za kojeg se tvrdi da je također upravljao ruskim miješanjem u nedavne izbore u Moldovi. Tamo je, navodno, cilj bio svrgnuti prozapadnu predsjednicu Maiu Sandu putem troll farmi i operativaca na terenu.

Ruska ambasada u Budimpešti odbacila je te navode i nazvala ih lažnim vijestima.

„Nikakva ruska delegacija predvođena Sergejem Kirijenkom ili Vadimom Titovom ne djeluje u ambasadi“, navodi se u objavi ambasade na društvenim mrežama, u kojoj se također optužuje Magyara da stoji iza tih tvrdnji. „Nije jasno zašto je Péter Magyar morao posegnuti za takvim metodama“, stoji u priopćenju.

Magyar je odgovorio pozivom Rusiji da se ne miješa u izbore.

„Snažno pozivam rusko vodstvo da se suzdrži od bilo kakvog utjecaja na mađarske parlamentarne izbore i od prijetnji Mađarima“, rekao je u izjavi u nedjelju. Dodao je da bi, ako bude izabran, stranka Tisza nastojala održavati uravnotežene odnose s Rusijom, uz jačanje položaja Mađarske unutar europskog saveza.

Rastu napetosti između Mađarske i Ukrajine uoči izbora

Rat u Ukrajini postao je jedno od ključnih pitanja u mađarskoj izbornoj kampanji. Orbán je i dalje jedan od rijetkih europskih čelnika koji održavaju redovite kontakte s Putinom, a Mađarska nastavlja uvoziti velike količine ruskih fosilnih goriva unatoč pritisku EU-a da smanji ovisnost o ruskoj energiji.

Prošlog tjedna Rusija je oslobodila dva mađarsko-ukrajinska ratna zarobljenika nakon osobnog zahtjeva Orbána, potez koji je dodatno naglasio njegove osobne veze s Putinom.

Istodobno su se odnosi Mađarske i Ukrajine naglo pogoršali. Budimpešta je blokirala paket financijske pomoći EU-a za Kijev vrijedan 90 milijardi eura, navodeći kao razlog to što Ukrajina nije obnovila naftovod Družba, ključni kanal za rusku naftu prema Mađarskoj, nakon što je oštećen u ruskom napadu dronom u siječnju.

Napetosti su dodatno eskalirale prošlog tjedna kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio da će podijeliti Orbánove kontakt-podatke s ukrajinskim vojnicima kao odgovor na blokadu sredstava.

Sljedećeg dana mađarske vlasti zaplijenile su veliku količinu gotovine i zlata te privele sedam ukrajinskih državljana tijekom racije na dva ukrajinska vozila za prijenos gotovine koja su prolazila kroz Mađarsku. Budimpešta je otvorila istragu zbog pranja novca. Kijev je optužio Mađarsku za državni terorizam i otmicu.