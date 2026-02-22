Oglas

49 dana do izbora

Magyar: "TISZA je došla, vidjela i pomela. Orbanov Fidesz je paničario, koprcao se i lagao"

author
N1 Info
|
22. velj. 2026. 13:10
peter magyar
Bernadett Szabo / REUTERS

Mađarski oporbeni političar Péter Magyar, koji se sa svojom strankom Tisza profilirao kao glavni izazivač premijeru Viktoru Orbánu i vladajućem Fideszu uoči nadolazećih izbora, poručio je na društvenoj mreži X da je njegova politička inicijativa ostvarila uvjerljivu pobjedu u akciji prikupljanja potpisa.

Prvi dan kampanje

"Jučer je TISZA došla, vidjela i pomela. Fidesz je paničario, koprcao se i lagao. Kao i obično“, poručio je Péter Magyar u nedjelju, rezimirajući prvi dan službene kampanje u Mađarskoj, kada je započelo prikupljanje potpisa za pojedinačne kandidature.

"Razotkriveni su, lagali su i uhvaćeni su. Kao i obično“, poručio je Magyar, zaključivši objavu riječima: "Još 49 dana.“

Natjecanje u prikupljanju preporuka brzo je preraslo u spor oko toga tko je prikupio više potpisa. Premijer Viktor Orbán optužio je Magyara za laganje, no rasprava se dodatno zakomplicirala jer postoje dvije vrste potpisa: službene preporuke potrebne za kandidaturu i tzv. potpisi podrške.

Prema mađarskim pravilima, kandidat u pojedinoj izbornoj jedinici mora u roku od dva tjedna (od 21. veljače do 7. ožujka) prikupiti najmanje 500 potpisa birača. U izbornim jedinicama s 70 do 80 tisuća stanovnika to nije teško dostižan prag, a i vladajući Fidesz i Magyarova stranka Tisza brzo su prikupili potreban broj — pa i znatno više od minimuma.

Orbán je već u subotu prijepodne objavio da je Fidesz u svim 106 izbornih jedinica prikupio potpise potrebne za kandidaturu. Kasnije poslijepodne Magyar je uzvratio tvrdnjom da je TISZA prikupila oko 250 tisuća potpisa te da je u svih 106 jedinica prva predala potrebnu dokumentaciju.

Orban: Digitalni blef

Orbán je potom ustvrdio da TISZA laže te da je riječ o „digitalnom blefu“, dodajući da je Fidesz u nekoliko sati prikupio 190 tisuća potpisa. Pojedini provladini krugovi pritom su se pozvali na navodne podatke Nacionalnog izbornog ureda (NVI), prema kojima je do 16 sati prikupljeno tek oko 110 tisuća potpisa.

No, NVI je pojasnio da ne objavljuje podatke o broju predanih potpisa po strankama, već samo informaciju jesu li kandidature uspješno potvrđene. Potvrdili su tek da je Fidesz zatražio gotovo dvostruko više službenih obrazaca za prikupljanje potpisa nego TISZA, prenosi hvg.hu.

Ključ nesporazuma leži u tome što stranke mogu prikupljati potpise na dvije vrste obrazaca: službenim, koje izdaje NVI i koji su nužni za kandidaturu, te na tzv. potpisima podrške, koji nemaju formalnu ulogu u kandidaturi, ali su važni za kampanju.

Dok se službeni potpisi ne smiju koristiti za daljnju obradu osobnih podataka, potpisi podrške mogu se zakonito koristiti za izgradnju baze podataka i mobilizaciju birača u kasnijoj fazi kampanje — što, kako se navodi, čine sve stranke.

Magyar je na svojem predizbornom skupu dao do znanja da je TISZA, nakon što je prikupila višestruko više od potrebnog minimuma, nastavila skupljati potpise u formi „podrške“.

Time se politički sukob oko brojki pretvorio i u raspravu o metodama kampanje uoči izbora koji se sve više zaoštravaju.

Teme
Mađarska fidesz izbori u Mađarskoj peter magyar tisza viktor orban

