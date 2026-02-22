Magyar: "TISZA je došla, vidjela i pomela. Orbanov Fidesz je paničario, koprcao se i lagao"

Prema mađarskim pravilima, kandidat u pojedinoj izbornoj jedinici mora u roku od dva tjedna (od 21. veljače do 7. ožujka) prikupiti najmanje 500 potpisa birača. U izbornim jedinicama s 70 do 80 tisuća stanovnika to nije teško dostižan prag, a i vladajući Fidesz i Magyarova stranka Tisza brzo su prikupili potreban broj — pa i znatno više od minimuma.