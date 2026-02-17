Rubio u posjetu Orbanu: Pokušaj izvoza MAGA ideologije

To je ujedno i najnoviji korak u osobnoj političkoj evoluciji važnoj za Rubijevu sigurnost na dužnosti u Trumpovoj administraciji i njegove buduće političke ambicije u promijenjenoj Republikanskoj stranci. Godine 2019., tadašnji senator s Floride pridružio se kolegama iz obje stranke izražavajući zabrinutost zbog „značajno narušene“ demokracije pod Orbánom. No u ponedjeljak je Rubio rekao Orbánu: „Ulazimo u ovo zlatno doba odnosa između naših zemalja – i to ne samo zbog usklađenosti naših naroda, nego zbog odnosa koji vi imate s predsjednikom Sjedinjenih Država.“