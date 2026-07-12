Magyar ustavnim amandmanom smjenjuje predsjednika Mađarske

Orbana na prosvjedu nije bio pa je glavni govornik bio je bivši predsjednik i nekadašnji Orbánov stranački kolega János Áder, koji je ustvrdio da amandman znači "uništenje mađarske vladavine prava" te da "neće dovesti do pravne sigurnosti, nego do anarhije – nakon ovoga bi se svakome u Mađarskoj moglo dogoditi bilo što, u bilo kojem trenutku".