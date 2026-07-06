Mađarska već idući tjedan glasa o smjeni predsjednika? Orban upozorava na "tiraniju"

Prema prijedlogu ustavnih izmjena, mandat aktualnog predsjednika završio bi dan nakon stupanja zakona na snagu. Budući da vladajuća većina u parlamentu ima dvotrećinsku većinu, očekuje se da će prijedlog biti usvojen. Prema informacijama iz mađarskog parlamenta, glasanje bi se moglo održati već sljedeći tjedan, iako datum još nije službeno potvrđen.