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Mađarska već idući tjedan glasa o smjeni predsjednika? Orban upozorava na "tiraniju"
U Mađarskoj bi već idući tjedan moglo doći do glasanja o smjeni predsjednika države Tamása Sulyoka, nakon što je premijer Péter Magyar u parlament uputio prijedlog ustavnih izmjena kojima bi predsjedniku prijevremeno prestao mandat.
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Magyar, čija je stranka Tisza uvjerljivo pobijedila na travanjskim izborima i okončala 16-godišnju vladavinu Viktora Orbána, već mjesecima traži smjenu Sulyoka, kojeg naziva "Orbánovom marionetom", piše Euronews.
Prema prijedlogu ustavnih izmjena, mandat aktualnog predsjednika završio bi dan nakon stupanja zakona na snagu. Budući da vladajuća većina u parlamentu ima dvotrećinsku većinu, očekuje se da će prijedlog biti usvojen. Prema informacijama iz mađarskog parlamenta, glasanje bi se moglo održati već sljedeći tjedan, iako datum još nije službeno potvrđen.
Predviđene i druge ustavne promjene
Osim smjene predsjednika, paket ustavnih izmjena predviđa i odlazak četvero sudaca Ustavnog suda uvođenjem obvezne dobne granice od 70 godina te ograničavanje mandata zastupnika u parlamentu na najviše 12 godina.
Sulyok je poručio da nema namjeru podnijeti ostavku te je prijedlog premijera ocijenio prijetnjom demokraciji. "Ključno je pitanje hoće li se ovime srušiti međunarodno priznati standardi vladavine prava i stvarne predstavničke demokracije", poručio je u priopćenju.
Orbán i Fidesz upozoravaju na "tiraniju"
Oporbena stranka Fidesz, koju predvodi Orbán, najavila je prosvjed u četvrtak u znak potpore predsjedniku Sulyoku.
Orbán je optužio vladajuću stranku da "prelazi sve ljudske, moralne i pravne granice" te poručio da birači nisu dali mandat za takve poteze.
Iz Fidesza tvrde da je Sulyok izabran u skladu s Ustavom te upozoravaju da bi njegova smjena predstavljala opasan presedan i otvorila put "tiraniji".
Europska komisija prati razvoj događaja
Delegacija Venecijanske komisije, specijalizirana za ustavna pitanja, prošlog je tjedna boravila u Mađarskoj, gdje je razgovarala s predsjednikom i predstavnicima vlasti. Njihovo izvješće još nije objavljeno.
U međuvremenu je i Europska komisija priopćila da prati proces donošenja ustavnih izmjena u Mađarskoj.
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