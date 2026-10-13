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Nürnberg

Izvanredno stanje u njemačkoj zračnoj luci: Obustavljeni letovi

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N1 Info , Hina
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13. lis. 2026. 13:18
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Zračna luka Njemačka
Christof STACHE / AFP

Zračna luka u njemačkom Nuernbergu privremeno je zatvorena zbog „sumnje na izvanrednu situaciju u zračnom prometu”, izjavio je u utorak glasnogovornik policije

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Zatvaranje je uslijedilo neposredno prije planiranog slijetanja zrakoplova s grčkog otoka Krfa. Glasnogovornik zračne luke potvrdio je da je zrakoplov sigurno sletio, ali da su letovi i dalje obustavljeni dok policija osigurava područje.

Potvrdio je i da su zrakoplov pratili borbeni zrakoplovi Eurofighter.

Glasnogovornik policije rekao je da sumnja na izvanrednu situaciju još nije potvrđena. Nije poznato koliko je policijskih snaga bilo na mjestu događaja.

Nuernberg je drugi najveći grad u južnoj njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, nakon glavnoga grada Muenchena.

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Teme
njemačka nürnberg zračna luka

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