OBJAVIO MORH
Drama na nebu: Hrvatski Rafale presreo putnički avion koji je emitirao signal za otmicu
Hrvatski borbeni avion Rafale presreo je malteški putnički zrakoplov koji je zbog signala koji upućuje na moguću otmicu bio označen kao potencijalna prijetnja, a nakon vizualne identifikacije i uspostave radijske veze ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora, izvijestilo je Ministarstvo obrane.
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Hrvatski Rafale poletio je u utorak po nalogu Združenog zračnog zapovjedništva NATO-a u Torrejónu. Malteški Boeing letio je na ruti između Grčke i Njemačke, a prema informacijama centra za izvješćivanje u Italiji, na transponderu je imao kod 7500, koji označava otmicu zrakoplova.
Presretanje se dogodilo u 11:02 sati na području iznad Korenice. Hrvatski pilot vizualno je identificirao zrakoplov i uspostavio radijsku vezu s njim, a potom je u 11:18 sati proveo borbenu zračnu patrolu na području između Rijeke i Delnica te ga ispratio iz hrvatskog zračnog prostora. Civilni zrakoplov u slovenski zračni prostor ušao je u 11:20 sati.
"Operacija je pokazala uvježbanost i brzu reakciju hrvatskih pilota"
Tijekom akcije potpredsjednici Vlade i ministri Ivan Anušić, Tomo Medved, Davor Božinović i Oleg Butković bili su u koordinaciji s premijerom Andrejem Plenkovićem i Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom, navodi MORH.
Ministarstvo obrane istaknulo je da je operacija pokazala uvježbanost i brzu reakciju hrvatskih pilota, kao i sposobnosti višenamjenskih borbenih aviona Rafale.
Dodali su da Hrvatska od 1. siječnja 2026. samostalno nadzire i štiti svoj zračni prostor u sklopu NATO-ova integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane (NATINAMDS), koristeći borbene avione Rafale.
Corendon Airlines: Avion slučajno aktivirao signal za otmicu
Podsjetimo, zračna luka u njemačkom Nürnbergu danas je privremeno zatvorena zbog "sumnje na izvanrednu situaciju u zračnom prometu", izjavio je glasnogovornik policije. Do zatvaranja je došlo neposredno prije planiranog slijetanja zrakoplova koji je dolazio s grčkog otoka Krfa.
Glasnogovornik zračne luke potvrdio je da je zrakoplov sigurno sletio, no letovi su i dalje bili obustavljeni dok je policija osiguravala područje. Potvrdio je i da su zrakoplov pratili borbeni zrakoplovi Eurofighter.
Sky News izvijestio je da je zrakoplov kompanije Corendon Airlines tijekom današnjeg leta iznad Hrvatske poslao signal za otmicu zrakoplova. Iz kompanije su naknadno pojasnili da je do toga došlo zbog tehničkog kvara te da putnici i članovi posade ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi.
Prema priopćenju Corendon Airlinesa, zrakoplov je tijekom preleta hrvatskog zračnog prostora slučajno aktivirao transponderski kod 7500, koji se u zrakoplovstvu upotrebljava kao signal za otmicu. Iz kompanije su objasnili da je signal poslan zbog neispravnosti radiokomunikacijskog sustava.
Naglasili su da nije bilo stvarne izvanredne situacije te da sigurnost putnika, posade i zrakoplova ni u jednom trenutku nije bila ugrožena, prenosi Sky News.
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