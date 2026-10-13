Drama na nebu: Hrvatski Rafale presreo putnički avion koji je emitirao signal za otmicu

Presretanje se dogodilo u 11:02 sati na području iznad Korenice. Hrvatski pilot vizualno je identificirao zrakoplov i uspostavio radijsku vezu s njim, a potom je u 11:18 sati proveo borbenu zračnu patrolu na području između Rijeke i Delnica te ga ispratio iz hrvatskog zračnog prostora. Civilni zrakoplov u slovenski zračni prostor ušao je u 11:20 sati.