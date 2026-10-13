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AKCIJA IZNAD KORENICE

Ivan Anušić o presretanju putničkog zrakoplova: Ovo se dogodilo prvi put u hrvatskoj povijesti

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N1 Hrvatska
|
13. lis. 2026. 15:27
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15:33
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Ivan Anušić
N1

Hrvatski borbeni avion Rafale presreo je malteški putnički zrakoplov i ispratio ga iz hrvatskog zračnog prostora, a više detalja o trome ponudio je ministar obrane Ivan Anušić.

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Naime, hrvatski Rafale poletio je po nalogu Združenog zračnog zapovjedništva NATO-a u Torrejónu. Malteški Boeing letio je na ruti između Grčke i Njemačke, a prema informacijama centra za izvješćivanje u Italiji, na transponderu je imao kod 7500, koji označava otmicu zrakoplova.

"Dobili smo dojavu o putničkom zrakoplovu koji prelazi preko našeg zračnog prostora i ima signal da je u tijeku pokušaj otmice. Nije odgovarao na upite i prepratili smo ga iz zračnog prostora", kazao je Anušić pa nastavio:

"Istraga još traje, ali čini se da je greškom uključen signal. Ovo je poslužila kao odlična vježba. Riječ je o specifičnoj situaciji, s putničkim zrakoplovom koji može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad. Naš zrakoplov bio je u neposrednoj pratnji, a piloti putničkog zrakoplova su reagirali na vizualne signale."

Anušić kaže da je predsjednik Republike Hrvatske "vjerojatno bio obaviješten". Potvrdio je i da se u hrvatskoj povijesti ovakva akcija nikad nije dogodila.

"Ovo je prvi put u hrvatskoj povijesti da se izvelo ovakvo presretanje", zaključio je ministar.

Presretanje se dogodilo u 11:02 sati na području iznad Korenice. Hrvatski pilot vizualno je identificirao zrakoplov i uspostavio radijsku vezu s njim, a potom je u 11:18 sati proveo borbenu zračnu patrolu na području između Rijeke i Delnica te ga ispratio iz hrvatskog zračnog prostora. Civilni zrakoplov u slovenski zračni prostor ušao je u 11:20 sati.

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Teme
ivan anušić korenica presretanje rafale

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