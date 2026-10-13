Ivan Anušić o presretanju putničkog zrakoplova: Ovo se dogodilo prvi put u hrvatskoj povijesti

"Istraga još traje, ali čini se da je greškom uključen signal. Ovo je poslužila kao odlična vježba. Riječ je o specifičnoj situaciji, s putničkim zrakoplovom koji može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad. Naš zrakoplov bio je u neposrednoj pratnji, a piloti putničkog zrakoplova su reagirali na vizualne signale."