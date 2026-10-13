AKCIJA IZNAD KORENICE
Ivan Anušić o presretanju putničkog zrakoplova: Ovo se dogodilo prvi put u hrvatskoj povijesti
Hrvatski borbeni avion Rafale presreo je malteški putnički zrakoplov i ispratio ga iz hrvatskog zračnog prostora, a više detalja o trome ponudio je ministar obrane Ivan Anušić.
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Naime, hrvatski Rafale poletio je po nalogu Združenog zračnog zapovjedništva NATO-a u Torrejónu. Malteški Boeing letio je na ruti između Grčke i Njemačke, a prema informacijama centra za izvješćivanje u Italiji, na transponderu je imao kod 7500, koji označava otmicu zrakoplova.
"Dobili smo dojavu o putničkom zrakoplovu koji prelazi preko našeg zračnog prostora i ima signal da je u tijeku pokušaj otmice. Nije odgovarao na upite i prepratili smo ga iz zračnog prostora", kazao je Anušić pa nastavio:
"Istraga još traje, ali čini se da je greškom uključen signal. Ovo je poslužila kao odlična vježba. Riječ je o specifičnoj situaciji, s putničkim zrakoplovom koji može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad. Naš zrakoplov bio je u neposrednoj pratnji, a piloti putničkog zrakoplova su reagirali na vizualne signale."
Anušić kaže da je predsjednik Republike Hrvatske "vjerojatno bio obaviješten". Potvrdio je i da se u hrvatskoj povijesti ovakva akcija nikad nije dogodila.
"Ovo je prvi put u hrvatskoj povijesti da se izvelo ovakvo presretanje", zaključio je ministar.
Presretanje se dogodilo u 11:02 sati na području iznad Korenice. Hrvatski pilot vizualno je identificirao zrakoplov i uspostavio radijsku vezu s njim, a potom je u 11:18 sati proveo borbenu zračnu patrolu na području između Rijeke i Delnica te ga ispratio iz hrvatskog zračnog prostora. Civilni zrakoplov u slovenski zračni prostor ušao je u 11:20 sati.
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