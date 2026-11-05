Afyonkarahisar
Masovna pucnjava u Turskoj, osmero mrtvih
Osam osoba poginulo je u pucnjavi u četvrtak u tri sela u središnjem dijelu zapadne Turske, doznaje se od lokalnih dužnosnika.
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Privatna televizijska postaja NTV izvijestila je da policija traga za osumnjičenikom za upravljačem crvenog automobila, koji je viđen kako bježi s mjesta događaja.
„Osam naših građana izgubilo je život, a još jedan je teško ranjen u oružanom napadu u našoj pokrajini“, priopćio je ured guvernera Afyonkarahisara.
Incident se dogodio u ranim večernjim satima u ruralnom području blizu Afyonkarahisara, grada smještenog na pola puta između glavnog grada Ankare i obalnog grada Izmira.
Dvije žene s prostrijelnim ranama pronađene su na cesti u selu Yukaritandir. Unatoč hitnom prevoženju u bolnicu, obje su podlegle ozljedama, istaknula je državna novinska agencija Anadolu.
Još tri tijela pronađena su u selu Kiyir, smještenom pola sata vožnje prema sjeveroistoku, te još tri u selu Ayazini, dodatnih pola sata vožnje prema istoku, nastavila je Anadolu.
Još jedna osoba, pronađena u kritičnom stanju, bori se za život u bolnici, dodala je ta agencija, ne navodeći mjesto na kojem je ranjena.
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