Oglas

Afyonkarahisar

Masovna pucnjava u Turskoj, osmero mrtvih

author
Hina
|
05. stu. 2026. 20:22
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Turska, policija
ADEM ALTAN / AFP

Osam osoba poginulo je u pucnjavi u četvrtak u tri sela u središnjem dijelu zapadne Turske, doznaje se od lokalnih dužnosnika.

Oglas

Privatna televizijska postaja NTV izvijestila je da policija traga za osumnjičenikom za upravljačem crvenog automobila, koji je viđen kako bježi s mjesta događaja.

„Osam naših građana izgubilo je život, a još jedan je teško ranjen u oružanom napadu u našoj pokrajini“, priopćio je ured guvernera Afyonkarahisara.

Incident se dogodio u ranim večernjim satima u ruralnom području blizu Afyonkarahisara, grada smještenog na pola puta između glavnog grada Ankare i obalnog grada Izmira.

Dvije žene s prostrijelnim ranama pronađene su na cesti u selu Yukaritandir. Unatoč hitnom prevoženju u bolnicu, obje su podlegle ozljedama, istaknula je državna novinska agencija Anadolu.

Još tri tijela pronađena su u selu Kiyir, smještenom pola sata vožnje prema sjeveroistoku, te još tri u selu Ayazini, dodatnih pola sata vožnje prema istoku, nastavila je Anadolu.

Još jedna osoba, pronađena u kritičnom stanju, bori se za život u bolnici, dodala je ta agencija, ne navodeći mjesto na kojem je ranjena.

Teme
afyonkarahisar masovna pucnjava oružani napad osumnjičenik policijska potraga

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ