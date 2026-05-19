Stotine obožavatelja oglasile su se na društvenim mrežama kako bi osudile glasanje moldavskog žirija na subotnjem natjecanju, koji je susjednoj Rumunjskoj dodijelio samo tri boda.
Moldavija je prije stjecanja neovisnosti 1991. godine bila dio Ruskog Carstva, Velike Rumunjske i Sovjetskog Saveza. Sa Rumunjskom dijeli snažne jezične i kulturne veze.
„To je bila moja odluka“, rekao je Vlad Turcanu, glavni direktor Moldavske radiotelevizije, na hitno sazvanoj konferenciji za novinare, prenosi Reuters.
„Ogradili smo se od glasanja žirija, ali to je i dalje naša odgovornost, prije svega moja odgovornost kao čelnika ove institucije.“
Ostavka je bila dramatičan pokazatelj uloge društvenih mreža u jednoj od najsiromašnijih europskih zemalja, čija predsjednica osuđuje rusku invaziju na susjednu Ukrajinu i obećava pridruživanje Europskoj uniji do 2030. godine.
Moldavski žiri, koji je odabrala javna radiotelevizija, dodijelio je maksimalnih 12 bodova predstavniku Poljske, koji je završio na 12. mjestu. Deset bodova dobio je Izrael, drugoplasirani na natjecanju koje su obilježili bojkoti pet zemalja zbog izraelskih akcija u Gazi. Pobjednikom je proglašena Bugarska.
Televizijski gledatelji, čiji se glasovi također uzimaju u obzir u konačnom poretku, dodijelili su 12 bodova Rumunjskoj, koju je predstavljala Alexandra Capitanescu.
Gledatelji su također izrazili ogorčenje jer žiri nije dodijelio nijedan bod ukrajinskom predstavniku.
„Jedino što je važno jesu glasovi običnih ljudi“, napisao je bivši ministar obrane Anatol Salaru na Facebooku. „Ovo je bilo glasanje među braćom. Sve ostalo su nevažni detalji.“
Moldavski predstavnik Satoshi izjavio je da masovna podrška Rumunjskoj „odražava stvarno mišljenje našeg društva“.
