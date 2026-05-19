Moldavski žiri, koji je odabrala javna radiotelevizija, dodijelio je maksimalnih 12 bodova predstavniku Poljske, koji je završio na 12. mjestu. Deset bodova dobio je Izrael, drugoplasirani na natjecanju koje su obilježili bojkoti pet zemalja zbog izraelskih akcija u Gazi. Pobjednikom je proglašena Bugarska.