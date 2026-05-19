OBRAČUN U KENTUCYJU
Republikanac kojeg Trump ne može smisliti: Thomas Massie snažno prkosi američkom predsjedniku
Republikanski kongresnik iz Kentuckyja Thomas Massie prkosno je odgovorio Donaldu Trumpu uoči republikanskih predizbora za Zastupnički dom, poručivši da će pobijediti unatoč snažnoj kampanji koju protiv njega vodi američki predsjednik.
Massie se u utorak suočava s izazivačem Edom Gallreinom, bivšim pripadnikom Navy SEAL-a kojeg podržava Donald Trump.
Predsjednik SAD-a posljednjih dana žestoko napada Massieja, nazivajući ga “najgorim kongresnikom u povijesti zemlje” te “nelojalnom i umišljenom budalom”. Trump je zaprijetio i drugim republikancima koji su podržali Massieja, a sukob je dodatno eskalirao zbog kongresnikova protivljenja nekim ključnim Trumpovim politikama, uključujući rat s Iranom i pitanje objave Epsteinovih dokumenata.
“Noćima ne spava zbog ove utrke”, rekao je Massie za CBS News u svom rodnom Vanceburgu u Kentuckyju.
“Njihove ankete pokazuju isto što i naše — postoji velika šansa da ćemo pobijediti”, dodao je, zaključivši: “Pobijedit ću.”
Hegseth u kampanji protiv Massieja
U kampanju se uključio i američki ministar obrane Pete Hegseth, koji je u ponedjeljak sudjelovao na Gallreinovom skupu u blizini zračne luke Cincinnati/Northern Kentucky.
Hegseth je Massieja optužio za “stalnu opstrukciju”, iako je naglasio da je nastupio u privatnom svojstvu. Njegovo sudjelovanje izazvalo je kritike jer američki vojni dužnosnici tradicionalno izbjegavaju otvoreno sudjelovanje u stranačkoj politici.
Massie je Hegsethov dolazak protumačio kao znak nervoze Trumpova tabora.
“Ne šaljete ministra obrane u Kentucky tijekom rata ako mislite da vaš kandidat vodi deset posto”, rekao je Massie, aludirajući na sukob s Iranom.
Sukob zbog Izraela i vanjske politike
Massie tvrdi da mu veću štetu od Trumpove podrške protukandidatu nanosi golemo financiranje proizraelskih interesnih skupina.
Predizbore je nazvao “referendumom o tome može li izraelski lobi kupiti mjesto u Kongresu”.
Kongresnik tvrdi da organizacije poput AIPAC-a, Republican Jewish Coalitiona i donatori poput Miriam Adelson pokušavaju zastrašiti republikance kako bi potpuno podržavali izraelsku politiku.
Massie je jedan od rijetkih republikanaca koji se protive ratu s Iranom te je glasao zajedno s demokratima za ograničavanje Trumpovih ovlasti za daljnje vojne akcije bez odobrenja Kongresa.
Glasao je i protiv nekoliko rezolucija podrške Izraelu i protiv rezolucije o antisemitizmu za koju tvrdi da potiče cenzuru.
Na pitanje je li antisemitski nastrojen, Massie je odgovorio: “Nema šanse.”
"Izrael uvlači SAD u ratove"
Dodao je da kritika izraelske vlade ili cionizma ne bi smjela automatski biti proglašena antisemitizmom.
“Moj stav je uvijek bio da nijedna država nije posebna i da nijedna država ne zaslužuje novac poreznih obveznika mojih birača”, rekao je.
Naglasio je da nikada nije podržao stranu pomoć Egiptu, Siriji, Izraelu ni Ukrajini.
“Imamo dugove, a ovo je jednosmjeran odnos”, rekao je o pomoći Izraelu, dodajući kako smatra da Izrael SAD uvlači u ratove.
