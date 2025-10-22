FOTO / Rusi zasuli Kijev raketama, ima mrtvih i ranjenih

Noćni ruski raketni napadi izazvali su požare i razbacali krhotine po nekoliko četvrti ukrajinskoga glavnog grada, paleći automobile i razbijajući prozore, rekao je rano u srijedu gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
Hitne službe Kijeva upućene su na nekoliko lokacija na koje su pale krhotine uništenog zračnog oružja, naveo je Kličko na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.
Lokalni mediji javljaju da je dvoje poginulih i 13 ozlijeđenih.
Svjedoci Reutersa čuli su eksplozije koje su, prema svemu sudeći, dolazile od protuzračne obrane u djelovanju.
Rusija se nije oglasila
Opseg napada, za koji je Kličko rekao da je izveden balističkim projektilima, kao ni glavni cilj, zasad nisu poznati. Rusija se o tome zasad nije oglasila.
U okolici Kijeva, privatna stambena kuća zapalila se kao posljedica ruskog napada, pri čemu je ozlijeđena starija žena, rekao je guverner regije Mikola Kalašnik na Telegramu.
Odmazda za Storm Shadow
Napad se dogodio ubrzo nakon što je Ukrajina ispalila rakete Storm Shadow u napadu na Rusiju, prema Glavnom stožeru. Napad je navodno pogodio ruski kemijski pogon Brjansk, koji proizvodi ključne komponente za ruske rakete, objavio je Kyiv Independent.
Rusija od početka svoje sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. godine dosljedno napada ukrajinske energetske objekte, tvrdeći da su oni legitimne vojne mete u ratu.
