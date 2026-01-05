Evolucija novih mafija: Kako se "mocro mafija" širi EU-om

"Svijest nizozemskog društva o toj prijetnji porasla je tek nedavno. Eskalacija urbanog nasilja — uključujući krvave ratove bandi — te šokantni događaji poput ubojstva novinara Petera de Vriesa, usred dana u središtu Amsterdama, predstavljali su prekretnicu za javno mnijenje. Ti su događaji izazvali snažan šok i zahtjeve za odlučnim djelovanjem vlasti. Nakon toga nizozemske institucije pokrenule su ili ojačale istražne i represivne mjere te zatražile međunarodnu suradnju — uključujući i talijansko iskustvo u borbi protiv organiziranog kriminala — radi razmjene istražnih alata i procesnih tehnika. Slučaj Petera de Vriesa, koji je aktivno surađivao u istragama koje su ukazivale na razine korupcije povezane s lukom Amsterdam, pokazao je koliki je rizik za one koji istražuju tako duboko ukorijenjene kriminalne mreže, ali i potrebu za snažnijom zaštitom i robusnijim istražnim strukturama."