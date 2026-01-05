Podcijenjena prijetnja
Evolucija novih mafija: Kako se "mocro mafija" širi EU-om
Međunarodna trgovina drogom, ubojstva, iznude, lihvarstvo, korupcija: tako djeluje mocro-mafija, kriminalna organizacija koja stavlja Europsku uniju pod snažan pritisak.
Profesor kriminalnog prava i kriminologije Vincenzo Musacchio za RaiNews je govorio o kriminalnoj organizaciji koja postaje sve opasnija unutar Europske unije. Riječ je o mocro-mafiji.
Musacchio objašnjava: "Mocro-mafija se bez sumnje može svrstati među najopasnije kriminalne organizacije prisutne u Europi. Nastala kao fenomen povezan s marginaliziranim zajednicama i transnacionalnim kriminalnim strukturama, ova je skupina postupno proširila svoje operativne kapacitete do te mjere da se trajno uključila u međunarodne lance trgovine drogom. Njezina se moć posebno učvrstila u luci Rotterdam, jednom od najvećih logističkih i trgovačkih čvorišta u Europi. Kontrola ili utjecaj nad takvim logističkim točkama omogućuje joj ključnu ulogu u trgovini kokainom namijenjenom tržištima zapadne Europe."
"Kombinacija financijskih resursa, ukorijenjenih kriminalnih mreža i vojnih sposobnosti — u smislu dostupnosti oružja i brzih sredstava za upravljanje rutama — čini ovu organizaciju sposobnom potkopavati neke od strukturnih stupova nizozemske države i, šire gledano, stvarati sive zone u kojima država teško ostvaruje puni nadzor. Prisutnost mocro-mafije nije ograničena samo na Nizozemsku: ona je raširena na europskoj razini te ima izravne i neizravne učinke i u Italiji, Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj i Španjolskoj. Ovo širenje potaknuto je ponajprije europskom potražnjom za kokainom i sintetičkim drogama, što kriminalnim bandama otvara nove prilike za profit i potiče organizacijsku evoluciju tzv. „novih mafija”."
Koliko je ozbiljna prijetnja koju predstavlja mocro-mafija?
"Po mom mišljenju, prijetnja je vrlo ozbiljna i dugo je bila podcijenjena. U Nizozemskoj je — kako sam više puta isticao na saslušanjima u Europskom parlamentu i na nacionalnim forumima posvećenima borbi protiv organiziranog kriminala — mocro-mafija uspjela izgraditi pravi narkokartel. Taj se kartel ne ograničava na lokalno upravljanje trgovinom drogom, već se širi poput naftne mrlje prema susjednim zemljama poput Belgije, Francuske, Njemačke i Španjolske, koristeći pomorske koridore i strateški položaj Nizozemske."
"Dodatni otegotni čimbenik bila je početna podcijenjenost problema od strane policije, koja je godinama mreže trgovine kanabisom i sintetičkim drogama smatrala ograničenim fenomenima ili ih je poistovjećivala s lokalnim sitnim kriminalom. To je omogućilo mocro-mafiji brzu evoluciju, stjecanje znanja i kapitala koji su joj omogućili monopolsku poziciju u trgovini kokainom u zapadnoj Europi. Posljedice su konkretne: porast nasilja među bandama, infiltracija u pojedine legalne gospodarske sektore i rast korupcije u ključnim točkama poput luka i logističkih centara."
Što omogućuje ovoj mafiji da bude toliko moćna?
"Kao i kod mnogih kriminalnih organizacija, presudan je novac. Profiti od trgovine kokainom, u kombinaciji sa strateškim partnerstvima s velikim južnoameričkim kartelima, stvaraju golema financijska sredstva koja se reinvestiraju kako u ilegalne aktivnosti, tako i u prividno legalne poslove. Procjenjuje se da se promet povezan s tim mrežama mjeri u milijardama eura godišnje."
"Takva financijska moć omogućuje ulaganja u tehnologiju, napredna prijevozna sredstva — brze brodove, sofisticirana vozila, pa u ekstremnim slučajevima i podvodna ili polupodvodna plovila — kao i nabavu i gomilanje ratnog oružja radi zaštite kriminalnih interesa. Tome se pridružuju raširene prakse infiltracije u gospodarstvo i pranja novca, koje omogućuju „čišćenje” kapitala i stjecanje prividne legitimnosti.
Ukratko: financijska moć, međunarodni logistički kapaciteti i stabilni odnosi s južnoameričkim proizvođačima čine temelj dominacije mocro-mafije."
Jesu li Nizozemci svjesni opasnosti koju imaju u vlastitoj zemlji?
"Svijest nizozemskog društva o toj prijetnji porasla je tek nedavno. Eskalacija urbanog nasilja — uključujući krvave ratove bandi — te šokantni događaji poput ubojstva novinara Petera de Vriesa, usred dana u središtu Amsterdama, predstavljali su prekretnicu za javno mnijenje. Ti su događaji izazvali snažan šok i zahtjeve za odlučnim djelovanjem vlasti. Nakon toga nizozemske institucije pokrenule su ili ojačale istražne i represivne mjere te zatražile međunarodnu suradnju — uključujući i talijansko iskustvo u borbi protiv organiziranog kriminala — radi razmjene istražnih alata i procesnih tehnika. Slučaj Petera de Vriesa, koji je aktivno surađivao u istragama koje su ukazivale na razine korupcije povezane s lukom Amsterdam, pokazao je koliki je rizik za one koji istražuju tako duboko ukorijenjene kriminalne mreže, ali i potrebu za snažnijom zaštitom i robusnijim istražnim strukturama."
U ovakvom scenariju, što može učiniti Europska unija?
"Europska unija može odigrati ključnu ulogu, kako kroz normativne ovlasti tako i kroz koordinaciju među državama članicama. Suočena s velikom potražnjom za drogama na kontinentalnoj razini, jačanje međunarodne pravosudne suradnje je neophodno. To uključuje brže postupke izručenja, suradnju među tužiteljstvima, sustavnu razmjenu dokaza i operativnu koordinaciju u prekograničnim operacijama. Paralelno je potrebno ojačati kontrole u lukama i strateškim logističkim čvorištima, uvođenjem naprednih inspekcijskih tehnologija (skeneri, forenzička analiza pošiljaka, carinska obavještajna djelatnost), specijaliziranom obukom za lučke vlasti i osiguravanjem odgovarajućih resursa policiji."
"Učinkovite politike zahtijevaju i strože zakonodavne okvire kako bi se pogodilo ne samo vođe, nego i suradnike i potporne strukture, uz unapređenje alata za oduzimanje imovine i borbu protiv pranja novca. Na operativnoj razini, razmjena obavještajnih podataka među nacionalnim policijama i europskim agencijama, praćenje i analiza laboratorija za proizvodnju droga, profiliranje kriminalnih mreža i njihovih veza s latinoameričkim organizacijama pokazali su se učinkovitima i moraju se dodatno ojačati.
Konačno, ne smije se zanemariti ni socioekonomska dimenzija: politike smanjenja potražnje, ulaganja u programe smanjenja štete i informativne kampanje mogu smanjiti tržište, a time i profitnu moć kriminalnih organizacija", kaže Musacchio za Rai.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare