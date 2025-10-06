Merz: Njemačka bi trebala bojkotirati Eurosong ako Izrael bude isključen

Zemlje iz Europe, ali i šire, prijavljuju pjesmu za natjecanje Eurovizije, a izvedbe ocjenjuju nacionalni žiri i javno glasanje. Pritisak na organizatore natjecanja raste već tjednima, a nekoliko televizijskih kuća, uključujući one iz Španjolske, Irske i Nizozemske, prijete povlačenjem ako Izraelu ne bude zabranjeno sudjelovanje, navodeći kao razlog vojnu akciju te zemlje u Pojasu Gaze.