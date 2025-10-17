Merz apelira na odlučniju Europu: "Putin mora shvatiti da nema dovoljno aduta u sukobu"

Kao predsjednik CDU-a, pozvao je Europsku komisiju da predstavi dodatne konkretne prijedloge za smanjenje birokracije. Smatra da je Komisija na dobrom putu s dosadašnjim mjerama koje bi trebale smanjiti troškove za poduzeća za oko osam milijardi eura, ali da to nije dovoljno. „Potreban nam je sustavan pregled zakonodavnog okvira EU-a“, poručio je Merz.