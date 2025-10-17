Merz apelira na odlučniju Europu: "Putin mora shvatiti da nema dovoljno aduta u sukobu"

Manje propisa i birokracije, više vojne snage: uoči summita EU-a, njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je na dalekosežne reforme za jačanje Europske unije.
Uoči summita Europske unije sljedećeg tjedna, njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Europu da u potpunosti preuzme svoju ulogu „mirovne sile“. „Europa mora odlučnije i ujedinjenije iskoristiti svoje prilike te upotrijebiti svoju moć kako bi oblikovala svijet na bolje“, rekao je Merz tijekom podnošenja izvješća o radu vlade u Bundestagu, piše Deutsche Welle.
Naglasio je kako je dogovor o mirovnom planu za Gazu pokazao da političko djelovanje čini razliku. Istovremeno, Europa mora postati vojno snažnija, dodao je kancelar.
Merz: Ruska imovina za ukrajinsku vojsku
Šefovi država i vlada članica EU-a sastat će se u četvrtak i petak sljedećeg tjedna u Bruxellesu na redovitom jesenskom summitu. Podnošenje izvješća kancelara Bundestagu prije takvih summita uobičajena je praksa.
Glavna Merzova inicijativa na summitu bit će poziv na korištenje zamrznute ruske imovine. Još na sastanku na vrhu u Kopenhagenu početkom listopada izrazio je očekivanje da će se konkretne odluke o toj temi donijeti na summitu u Bruxellesu.
Kancelar predlaže da se imovina ruske Središnje banke u vrijednosti od 140 milijardi eura iskoristi za davanje zajmova kako bi se Ukrajini osigurala dodatna vojna oprema za obranu od daljnjih ruskih napada. „Ruski predsjednik Vladimir Putin mora shvatiti da nema dovoljno aduta u sukobu", istaknuo je Merz.
Akcijski plan protiv hibridnih prijetnji iz Rusije
Njemačka vlada planira odgovoriti na prijetnje iz Rusije novim, sveobuhvatnim akcijskim planom zaborbu protiv hibridnih prijetnji. Vijeće za nacionalnu sigurnost raspravljat će o toj temi na svojoj prvoj sjednici za nekoliko dana, rekao je Merz.
Optužio je Rusiju da pokušava destabilizirati Njemačku i Europu – sabotažama, špijunažom, ubojstvima, kibernetičkim napadima i ciljanom dezinformacijom. „Čak i iz vaših redova“, poručio je Merz, obraćajući se zastupnicima desničarske Alternative za Njemačku (AfD) u Bundestagu.
Reforme za jaču ekonomsku konkurentnost
Na summitu EU-a Merz se želi založiti i za napredak prema većoj gospodarskoj konkurentnosti unutar Europske unije. „Europa će postati produktivnija samo ako provede temeljite promjene“, rekao je. To, prema njemu, znači: „Kraj pretjeranoj regulaciji, brži postupci, otvorena tržišta, više inovacija, više djelovanja, a manje oklijevanja.“
Kao predsjednik CDU-a, pozvao je Europsku komisiju da predstavi dodatne konkretne prijedloge za smanjenje birokracije. Smatra da je Komisija na dobrom putu s dosadašnjim mjerama koje bi trebale smanjiti troškove za poduzeća za oko osam milijardi eura, ali da to nije dovoljno. „Potreban nam je sustavan pregled zakonodavnog okvira EU-a“, poručio je Merz.
