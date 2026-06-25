Merz: Vrijeme je da se zamrzne crta bojišnice u Ukrajini

Axel Schmidt/REUTERS

Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je u četvrtak da se odmah pokrenu pregovori o okončanju rata u Ukrajini, rekavši da je došlo vrijeme za "zaustavljanje ubijanja".

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Govoreći na konferenciji posvjećenoj obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdanjsku, Merz je rekao da su Europa i transatlantski savez spremni dodatno pojačati pritisak na iscrpljeno rusko gospodarstvo.

"Rusija neće pobijediti u ovom ratu", rekao je.

"Došlo je vrijeme da započnu pregovori, da se zamrzne crta bojišnice i stane na kraj ubijanju", rekao je Merz.

Merz je naglasio da podrška Ukrajini, koja se više od četiri godine odupire ruskoj invaziji, i dalje ostaje "nepokolebljiva obveza" za Njemačku.

Moskva ne želi pregovarati s Europskom unijom

Prethodni pregovori za okončanje sukoba koje je vodio SAD nisu pokazali nikakve rezultate. Vodeće europske države sada traže način da se pregovori ponovo pokrenu a da pritom one ne ostanu po strani.

Međutim, Moskva je više puta rekla da ne želi pregovarati s Europljanima i nastavlja inzistirati na maksimalnim zahtjevima, uključujući velike teritorijalne ustupke koje je Ukrajina dosljedno odbijala.

Konferenciju o obnovi Ukrajine organiziraju poljski premijer Donald Tusk i njegova ukrajinska kolegica Julija Sviridenko.

Na konferenciji sudjeluju i Europska unija, skupina sedam (G7) vodećih industrijskih demokracija i druge institucije poput Svjetske banke, kao i brojni predstavnici tvrtki.