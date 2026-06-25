jug Ukrajine
VIDEO / Ukrajinci zauzeli strateški važan poluotok: "Podsjećamo okupatore tko je gazda na ovoj zemlji"
Ukrajinske obrambene snage nastavljaju potiskivati neprijatelja s juga i pojačavati pritisak na ruske okupacijske snage u blizini poluotoka Kinburn. Ukrajinska vojska objavila je snimku na kojoj se vidi kako se na Kinburnu vijori ukrajinska državna zastava.
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Ovu informaciju prvi je prenio ukrajinski Kanal 24, pozivajući se na izvore iz operativno-taktičke skupine ‘Odesa‘.
Prema navodima Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinska vojska ne samo da pokazuje svoju prisutnost na poluotoku, već sustavno gađa važne neprijateljske ciljeve.
Na snimci se vidi uništavanje zapovjednih točaka ruskih napadačkih dronova Molnija, smještenih južno od Kinburna, u području naselja Očakivske.
Upravo su s tog područja ruske snage sustavno lansirale bespilotne letjelice za napade na desnu obalu Mikolajivske oblasti.
Važan trenutak ove operacije bilo je podizanje ukrajinske zastave na poluotoku, prenosi ukrajinski portal Pryamiy.ua.
🇺🇦 The Ukrainian flag was raised on the strategic Kinburn Spit after the TDF "South" forced Russian troops to abandon their defensive lines. pic.twitter.com/bdjYOhcQlz— UNITED24 Media (@United24media) June 25, 2026
"Obrambene snage provode složenu operaciju na putu prema Krimu i podsjećaju okupatore tko je gospodar na ovoj zemlji. Ukrajinska zastava ponovno se zavijorila na poluotoku Kinburn. Riječ je o jugu Mikolajivske oblasti, koji se dosad smatrao okupiranim", poručili su iz vojske.
Iz operativno-taktičke skupine "Odesa" ističu da je podizanje zastave dio opsežne operacije usmjerene na smanjenje borbenih sposobnosti ruskih snaga na Kinburnskoj prevlaci i okolnom području.
"Zajedno sa snagama i sredstvima zapovjedništva operativne skupine 'Jug' praktički smo presjekli logističke pravce okupatora na Kinburnskoj prevlaci. Opskrba streljivom, hranom i gorivom gotovo je u potpunosti zaustavljena. Vojnik ne može ratovati bez hrane i pitke vode. Prema obavještajnim podacima, trenutno se provodi njihova evakuacija", rekao je pukovnik Denis Nosikov, zapovjednik operativno-taktičke skupine "Odesa".
Izolacija ruskih snaga i uništavanje logističkih ruta postupno otežavaju njihov ostanak na poluotoku.
Ukrajinske obrambene snage dodaju da je operacija i dalje u tijeku te naglašavaju kako cijeli jug Ukrajine mora biti oslobođen od okupacije.
Vojno zapovjedništvo također podsjeća da Krim i poluotok Kinburn ostaju sastavni dio Ukrajine te da se borba za njihovo oslobođenje nastavlja.
Ranije je objavljeno da su ruski vojnici počeli napuštati Kinburnsku prevlaku nakon što su ukrajinske snage gotovo u potpunosti presjekle opskrbu streljivom, gorivom i hranom.
Ukrajina istodobno nastavlja napadati ciljeve u području Kerčkog tjesnaca kako bi Rusiji otežala dopremu goriva, prebacivanje vojnika i logističku potporu okupacijskim snagama na Krimu i jugu Ukrajine.
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