Ličko-senjski župan ništa ne zna o otpadu, ne ide na prosvjed i neće dati ostavku: Moramo zasukati rukave

"Bio sam na prvom prosvjedu koji se dogodio kod Paromlina, nekoliko dana nakon što se saznalo da je tamo pohranjen otpad. Bio sam i u Hodu za Liku, ali ovaj prosvjed, uz sve pozitivne geste građana Grada Gospića i Ličko-senjske županije koji imaju pravo na prosvjed i ukazati na zabrinutost oko rješavanja tog hitnog problema, smatram da je u ovom trenutku taj problem ispolitiziran od pojedinih političkih opcija i zbog toga mislim da nije potrebno da ja osobno, koji djelujem institucionalno, prisustvujem tom procesu."