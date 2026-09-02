ERNEST PETRY
Ličko-senjski župan ništa ne zna o otpadu, ne ide na prosvjed i neće dati ostavku: Moramo zasukati rukave
Ličko-senjski župan Ernest Petry prvi je put nakon neprimjerenog ponašanja u javnosti sa zaposlenicom Županije govorio o tom slučaju.
Dajani Šošić s RTL-a poručio je da se ispričava javnosti i obitelji te napomenuo da se takvo ponašanje više neće ponoviti. Objasnio je i zašto nije podnio ostavku na mjesto župana, a govorio je i o problemu ilegalno odloženog opasnog otpada na području Gospića te prosvjedu koji će se održati u Zagrebu.
Tvrdi da je o slučaju razgovarao i s premijerom Andrejem Plenkovićem, koji je boravio u Gospiću, ali nije želio iznositi pojedinosti razgovora. Priznaje da mu je zbog događaja bilo neugodno, osobito pred obitelji i ljudima koji ga poznaju. Složio se i s ocjenom da takvo ponašanje nije primjereno funkciji koju obnaša.
"Naravno da ne dostoji to jednom županu, ali ja kažem, ovim putem završavam tu temu i o tome više ne želim razgovarati."
O ostavci na mjesto župana, kaže, nije razmišljao. Kao razlog naveo je rezultate svojeg dosadašnjeg rada u Ličko-senjskoj županiji.
"Naravno da nisam jer, gledajući moj rad, moj rad je sigurno adekvatan: preko 300 projekata u pet godina. Kada ste ulazili ovdje u Gospić, sve što ste vidjeli da se pozitivno događa, to je velikim dijelom zahvaljujući i Ličko-senjskoj županiji, osobno meni i, naravno, Vladi."
"Saznao sam iz medija..."
Na pitanje o moralnoj odgovornosti i tome je li incident ipak zahtijevao njegovu ostavku na mjesto župana, Petry je ponovio da tu temu smatra zaključenom. Podsjetio je da je podnio ostavku na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
Osvrnuo se i na problem 37.000 tona opasnog otpada ilegalno odloženog na području Gospića. Na pitanje kako je moguće da se takvo odlaganje odvijalo bez reakcije nadležnih i je li Županija trebala reagirati ranije, ustvrdio je da Ličko-senjska županija nema komunalno redarstvo ni inspektorat u svojoj nadležnosti.
"Saznao sam, kao što sam puno puta i rekao javno, iz medija da se pokrenuo istražni postupak protiv odgovornih osoba."
Tvrdi da ranije nije znao što se događa. Prema informacijama koje su naknadno izašle u javnost, pojedini građani upozoravali su na probleme, a ilegalno odlaganje otpada navodno je počelo još 2019. godine. Petry je naveo i da je jedan zaposlenik Ličko-senjske županije 2022. izdao rješenje za neopasni otpad, koje je, kako tvrdi, potom iskorišteno za odlaganje opasnog otpada.
"Nisam znao, nažalost. Čujemo sada informacije da su pojedini građani ukazivali na neke probleme, da se taj otpad počeo tamo odlagati nelegalno već od 2019., da je jedan zaposlenik Ličko-senjske županije 2022. izdao rješenje za neopasni otpad, nažalost, ta je dozvola iskorištena za opasni otpad. Čim sam saznao, protiv te je osobe pokrenut istražni postupak i otkaz ugovora o radu."
Naglašava da mu se prije izbijanja afere nitko osobno nije obratio zbog problema s otpadom. Također, iako živi u neposrednoj blizini, kaže da ni on ni drugi građani nisu imali informacije da se u Gospić dovozi opasni otpad. Da su to znali, tvrdi, reakcija bi bila trenutačna.
"Nije na meni komentirati tko je odgovoran"
Govorio je i o Andriji Mikuliću, kojega su Šinceki spominjali u kontekstu slučaja, dok je istraga još u tijeku. Petry nije želio procjenjivati njegovu eventualnu odgovornost, poručivši da je to pitanje za nadležne institucije.
"Na meni nije da komentiram tko je odgovoran. Naravno da će se u sudskom postupku utvrditi cjelokupna odgovornost svih odgovornih i nadam se da će svi koji su odgovorni kaznenopravno odgovarati i snositi sankcije zbog onoga što su počinili."
Na prosvjed u Zagreb neće ići iako je sudjelovao na prvom prosvjedu kod Paromlina, nekoliko dana nakon što se doznalo za odloženi otpad, kao i u "Hodu za Liku".
"Bio sam na prvom prosvjedu koji se dogodio kod Paromlina, nekoliko dana nakon što se saznalo da je tamo pohranjen otpad. Bio sam i u Hodu za Liku, ali ovaj prosvjed, uz sve pozitivne geste građana Grada Gospića i Ličko-senjske županije koji imaju pravo na prosvjed i ukazati na zabrinutost oko rješavanja tog hitnog problema, smatram da je u ovom trenutku taj problem ispolitiziran od pojedinih političkih opcija i zbog toga mislim da nije potrebno da ja osobno, koji djelujem institucionalno, prisustvujem tom procesu."
Na konstataciju da je i raniji događaj organizirala ista inicijativa, Petry je napravio razliku između tadašnjeg "Hoda za Liku" i aktualnog prosvjeda.
"Tada to nije bilo toliko ispolitizirano. Vidjeli smo da se ovdje, uz našu tragediju koja se dogodila, priklapaju pojedine političke osobe ili opcije koje žele samo politički poentirati, a mogu ukazati na to da te političke opcije nisu dovele niti jedan cent u Ličko-senjsku županiju."
Kada je riječ o sanaciji odloženog otpada, Petry nije želio prognozirati kada bi radovi na terenu mogli početi. Istaknuo je da Ličko-senjska županija nije tijelo zaduženo za provedbu tog postupka te da je za njega zadužen Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Na kraju se ponovno osvrnuo na incident zbog kojeg je podnio ostavku na čelno mjesto u županijskoj organizaciji HDZ-a. Petry tvrdi da može jamčiti da se slično ponašanje više neće ponoviti.
"Mogu garantirati da se neće ponoviti i, kao što znaju svi građani Ličko-senjske županije, živim među ljudima i živjet ću uvijek među ljudima. Nisam institucija za sebe. A s druge strane, treba zasukati rukave i nastaviti raditi za boljitak građana Ličko-senjske županije", zaključio je Petry za RTL.
A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".
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