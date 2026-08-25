Kanada se suprotstavila Trumpu. Može li EU učiniti isto?

"Sporazum iz Turnberryja nije sjajan dogovor. Nije uravnotežen. Ali nije podrazumijevao nikakav kompromis kada je riječ o suverenitetu Europske unije. U njemu nema ničega što ugrožava sposobnost Europske unije da regulira digitalno područje, klimu i tako dalje", rekao je za Euronews Ignacio García Bercero, viši suradnik instituta Bruegel.