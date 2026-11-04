Miomir Žužul za N1: Nikad nije bilo ovako. Ovo je svojevrsni referendum o Trumpu

"Republikanci imaju barem dva kandidata - JD Vance i Marco Rubio. Međutim, sasvim sigurno je da će na njihovu poziciju utjecati kako stoji Republikanska stranka. Smatram i da je utjecaj Trumpa još toliki da teško može biti nominiran netko koga on ne podržava, a balansira između ova dva kandidata. A upravo zbog te podrške možda taj kandidat prođe lošije, što smo vidjeli na ovim izborima, gdje prolaze lošije oni koje je direktno podržao Trump. Naravno, treba vidjeti i što će biti na demokratskoj strani jer nemaju kandidata. Imaju i problem konsolidiranja stranke. Miču se od centra prema lijevo."