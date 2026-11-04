BIVŠI MINISTAR
Miomir Žužul za N1: Nikad nije bilo ovako. Ovo je svojevrsni referendum o Trumpu
Bivši ministar vanjskih poslova Miomir Žužul iz Bostona je za N1 komentirao međuizbore u SAD-u.
"Izgleda da su se prognoze ovaj put pokazale točnima, demokrati će preuzeti Zastupnički dom, a po svemu i Senat. Osim statistike, bitne su neke države jer pokazuju dublja politička zbivanja u SAD-u od samih izbora na sredini mandata", kazao je pa se osvrnuo na predsjedničke izbore 2028.:
"Sve se vrti, ne samo u SAD-u, oko Trumpa. Također, nije veliko iznenađenje da stranka iz koje je aktualni predsjednik gubi midtermse. Ali, nikad prije se nije toliko radilo o osobi. Radilo se o stranci. Stoga, ovo je svojevrsni referendum o predsjedniku."
Smatra da je važno gledati kako prolaze države gdje se posebno Trump involvirao i kako prolaze kandidati koje je podržao.
"To bi mogao biti pokazatelj kako će završiti kandidati koje podržava za dvije godine. Pragmatični političari su pragmatični i ne razmišljaju o dobrim odnosima ako im ne pomažu na izborima."
Zato će biti problematično naći kandidata koji može nastaviti Trumpov pobjednički niz.
"Republikanci imaju barem dva kandidata - JD Vance i Marco Rubio. Međutim, sasvim sigurno je da će na njihovu poziciju utjecati kako stoji Republikanska stranka. Smatram i da je utjecaj Trumpa još toliki da teško može biti nominiran netko koga on ne podržava, a balansira između ova dva kandidata. A upravo zbog te podrške možda taj kandidat prođe lošije, što smo vidjeli na ovim izborima, gdje prolaze lošije oni koje je direktno podržao Trump. Naravno, treba vidjeti i što će biti na demokratskoj strani jer nemaju kandidata. Imaju i problem konsolidiranja stranke. Miču se od centra prema lijevo."
Tvrdi da se demokrati moraju pozicionirati i profilirati više od onoga u ovom trenutku, a potom doći do kandidata koji mogu pobijediti.
"Teško je reći tko. Ako gledate medije, Gavin Newsom djeluje predsjednički, ali to ne znači da bi mogao biti kandidat. Priča se i o Kamali Harris, ali to sumnjam. Vratimo se unazad, nitko nije znao dvije godine prije Obamine i Clintonove pobjede tko su. Sve je moguće kod demokrata i sve opcije su otvorene dok kod republikanaca nisu. Najčešće potpredsjednik dobiva nominaciju", zaključio je Miomir Žužul.
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