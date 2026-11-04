MICHAEL KIRBY
Bivši američki veleposlanik u Beogradu: Ljudi se pitaju je li Trump više uopće sposoban biti predsjednik
Bivši američki veleposlanik u Beogradu Michael Kirby, komentirao je u Washingtonu našoj Nini Kljenak međuizbore u SAD-u.
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"Čini se da je predsjednik Trump jako nepopularan, ali ne čini mi se da je to motiviralo pojačanu izlaznost", kazao je pa se osvrnuo na završni govor američkog predsjednika:
"Govorio je o bazenu i čišćenju algi, što je neobično. Nije govorio o uspjesima niti pozvao birače na izbore. Ljudi se s pravom pitaju je li uopće više sposoban biti predsjednik, slično kako se pričalo za Bidena."
Smatra da bi pobjeda demokrata označila nove zakone, koje smatra potrebnima. Možda u smjeru poboljšanja životnog standarda?
"Stvari postaju sve skuplje, cijene su veće, inflacija raste... To posebno pogađa starije, ali i mlade koji traže radna mjesta. Ljudima je teško i na izmaku su snaga, a mnogi od njih su Trumpovi birači."
Objašnjava da bi Kansas mogao prvi put za njegovog života postati demokratski. Konkretnije, od Drugog svjetskog rata je republikanski. A mijenja se i Teksas.
"On se mijenja jer ljudi gledaju kako se privodi nevine ljudi. I Ken Paxton je užasna osoba, varao je ženu, bio loš šef, a iz nekog je razloga njihov najbolji kandidat, što govori o republikancima i odmicanju od njih."
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