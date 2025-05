"I na početku invazije su pregovori bili u Istanbulu, gdje je on iznio svoje zahtjeve, koje potpuno negiraju Ukrajinu. Ovaj put je siguran da Trump radi pritisak na Zelenskog i da bi mogao izvući što više može. Sad je samo pitanje hoće li se tamo pojaviti i Trump, a ako to najavi, sigurna sam da će doći i Putin. No, treba naglasiti, ovaj sastanak neće značiti kraj rata. On će biti tek prva stepenica na putu do primirja, a onda i mira."