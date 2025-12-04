SAFE
Hrvatska nabavlja protudronsku zaštitu, haubice i tenkove za dvije milijarde eura
Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluke o nabavi sustava protudronske zaštite, 18 francuskih haubica Caesar, 44 tenka Leopard 2A8 i 420 teških terenskih kamiona TATRA ukupne vrijednosti gotovo dvije milijarde eura, kojima će se značajno modernizirati Hrvatska vojska.
"Riječ je o provedbi zajma koji smo uzeli iz EU instrumenta SAFE, a sve su to ulaganja koja će nam pridonijeti da u sljedećim godinama ispunimo i ciljeve koje smo preuzeli kao država na summitu NATO-a", poručio je premijer Andrej Plenković.
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić naglasio je da su Vlada i Ministarstvo obrane "čvrsto opredijeljeni" za daljnje unaprjeđenje i modernizaciju sposobnosti Hrvatske vojske jer je to, kako je naglasio, "izravan ulog u sigurnost građana i potpora NATO ciljevima sposobnosti". Opremanje protudronskim sustavima, poručio je, predstavlja strateški iskorak u razvoju nacionalnih obrambenih sposobnosti te jačanju domaće industrijske i tehnološke baze.
Odlukom Vlade nabavljaju se dva stacionarna sustava za zaštitu vojne kritične infrastrukture i dva mobilna sustava integrirana na vozila u svrhu opremanja brigade srednjeg pješaštva.
Nabava se provodi sklapanjem petogodišnjeg Okvirnog sporazuma između Ministarstva obrane i tvrtke Končar-Digital d.o.o. koja će biti sistem integrator i proizvođač dijela opreme poljske tvrtke APS (Advanced Protection Systems), što će, kazao je Anušić, omogućiti prijenos znanja i dijela proizvodnje sustava SKYctrl u Republiku Hrvatsku.
Ukupna vrijednost je 156,3 milijuna eura, a sredstava se osiguravaju u proračunu MORH-a za razdoblje od 2026. do 2029.
Nabavka samohodnih haubica, tenkova i teških kamiona uz EU SAFE zajam
Vlada je donijela odluku i o nabavci 18 samohodnih haubica 155 mm CAESAR MK2 koja će se provesti kroz zajedničku nabavu putem Francuske agencije za naoružanje zajedno s Estonijom, Bugarskom, Portugalom i Slovenijom.
Nabava je podijeljena u dva paketa - osnovnog koji se sastoji od 18 samohodnih haubica i dodatnog koji se sastoji od sredstava za motrenje i akviziciju ciljeva, sustava upravljanja vatrom, veze i prijenosa informacija, vozila veze, oklopnih vozila te teretno-terenskih vozila za prijevoz borbenih kompleta streljiva.
Novac će se osigurati iz EU instrumenta SAFE. Rok isporuke je 2030. godina, a vrijednost nabave 328,1 milijuna eura, s projekcijom ekonomskog povećanja cijena.
Nabavljaju se i 44 njemačka borbena tenka Leopard 2A8 s tri simulatora, pričuvnim dijelovima i logističkom potporom, koja ćemo platiti 144,8 milijuna eura manje.
Toliki je iznos njemačko ministarstvo obrane uplatilo MORH-u za tenkove, borbena vozila i streljivo koje smo ustupili Ukrajini krajem 2024. godine, a namijenjen je upravo za nabavu njihovih Leoparda.
Leopardi stižu od 2028. do 2030., sporazum za tenkove i haubice idućeg tjedna u Francuskoj i Njemačkoj
Isporuka tenkova očekuje se od 2028. do 2030., a ukupna vrijednost nabave je 1,5 milijarde eura. Većina tog iznosa, 1,1 milijarda, osigurat će se kroz EU SAFE zajam od 2026. do 2030. godine, dok se sredstva za pružanje usluge produženog jamstva, ekonomsko uvećanje cijena i plaćanje PDV-a u iznosu 343,6 milijuna eura osiguravaju u proračunu MORH-a od 2026. do 2033.
"Uz manje troškove nabave, opremanje će se brže provesti, produbit će se vojna suradnja i povećati interoperabilnost sa saveznicima, a unifikacijom flote uz potporu proizvođača i angažman hrvatske obrambene industrije osigurat će se jednostavnija logistička potpora i manji troškovi održavanja", poručio je Anušić.
Okvirni sporazumi za kupovinu haubica i tenkova potpisat će se idućeg tjedna u Francuskoj i Njemačkoj.
Vlada je donijela odluku i o nabavi 420 teških terenskih kamiona TATRA koje se provodi kroz zajedničku nabavu sa Slovačkom putem Ministarstva obrane Češke Republike. Iznos od 212,3 milijuna eura će se, također, osigurati kroz SAFE instrument na teret MORH-a, a rok isporuke je od iduće do 2030.
"Potpisivanje Okvirnog sporazuma omogućit će i potpisivanje ugovora između tvrtke Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Tatra Defence Systems u skladu s kojim će se završna montaža kamiona i njihovo održavanje provoditi u Hrvatskoj. Kamioni Tatra ispunjavaju sve NATO-ove standarde za balističku i protuminsku zaštitu, a posjeduje ih 21 članica NATO-a", rekao je ministar obrane.
