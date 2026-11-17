Od 2022. do kraja rujna uočen je 81 upad u moldavski zračni prostor, a odnosi se na "ruske ili iranske rakete i dronove". Samo ove godine bilo ih je 44. Druge europske zemlje duž istočnog boka NATO-a evidentirale su porast broja incidenata s dronovima u ovoj godini, a među njima je i Rumunjska.