iz sigurnosnih razloga
Moldavija zatvorila zračni prostor, poznat i razlog
Moldavski zračni prostor u utorak poslijepodne je zatvoren nakon što je otkriveno da se prema glavnome gradu Kišinjevu kreće dron tipa Shahed, objavile su vlasti.
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"Vlasti su iz sigurnosnih razloga zatvorile cijeli zračni prostor Republike Moldavije", izvijestilo je ministarstvo obrane, potvrdivši objavu Centra za zračne operacije vojske.
Vlasti su pozvale javnost da se ne približava, ne dodiruje i ne pomiče nikakve sumnjive leteće objekte ili ostatke drona jer oni mogu sadržavati eksplozivne komponente.
Policija je na Facebooku objavila da je primila više poziva stanovnika Kišinjeva i okolice koji su kazali da su čuli eksplozije. Moldavska predsjednica Maia Sandu osudila je "bezgraničan cinizam moskovskih čelnika", optuživši Rusiju da u svojoj propagandi glumi zabrinutost za sudbinu Moldavije, a istodobno ugrožava njezinu sigurnost.
"Još uvijek nam nedostaju potrebne obrambene sposobnosti da bismo se zaštitili od dronova koji prijete našoj sigurnosti. Upravo zbog toga ćemo nastaviti osuđivati ovaj nehumani rat i pozivati na sankcije protiv Rusije sve dok ga ne bude prisiljena zaustaviti", dodala je.
Moldavija, koja graniči s Ukrajinom, više je puta izvijestila o padu krhotina ruskih dronova na svoj teritorij od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022.
Od 2022. do kraja rujna uočen je 81 upad u moldavski zračni prostor, a odnosi se na "ruske ili iranske rakete i dronove". Samo ove godine bilo ih je 44. Druge europske zemlje duž istočnog boka NATO-a evidentirale su porast broja incidenata s dronovima u ovoj godini, a među njima je i Rumunjska.
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