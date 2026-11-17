IVO SORIĆ
VIDEO / Skandal u Segetu: HDZ-ov načelnik na sjednici izvrijeđao vijećnike
Načelnik Općine Seget Ivo Sorić (HDZ) tijekom sjednice Općinskog vijeća iznio je niz uvredljivih izjava na račun vijećnika koji su postavljali pitanja o koncesijskim odobrenjima i izborima za mjesne odbore. Dvojica vijećnika zbog njegovih su se istupa obratila pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, a dio pritužbi upućen je i pučkoj pravobraniteljici.
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Na devetoj sjednici Općinskog vijeća Segeta, održanoj 13. studenoga, vijećnik Ante Barada ponovno je zatražio dokaze o uplati naknada za koncesijska odobrenja izdana tvrtki P.I.I.N. d.o.o. i obrtu Mare Line.
"Po stoti put pitam, još nisam dobio odgovore za dva subjekta koja su dobila koncesiju na pomorskom dobru", rekao je Barada.
Uz to je postavio pitanje kada će biti raspisani izbori za vijeća mjesnih odbora.
Načelnik nizao uvrede
Umjesto konkretnog datuma izbora, načelnik Sorić odgovorio je nizom uvredljivih komentara, pa nastavio kritizirati vijećnike zbog njihova postupanja.
"Je l' vi znadete kako sustav funkcionira, koliko toga treba raditi? Katastrofalno ponašanje, pravite slučaj od Općine Seget, zovu sa svih strana", poručio je načelnik.
Zulim nije izrekla opomenu
Na istoj sjednici Sorić se obratio i vijećniku Luki Jadriću, pritom iznoseći osobne uvrede.
Prema informacijama koje su iznijeli vijećnici, predsjednica Općinskog vijeća Marina Zulim nije izrekla opomenu načelniku, iako Poslovnik Općinskog vijeća predviđa opomenu govorniku koji grubo vrijeđa sudionike sjednice.
Na istoj je sjednici Jadriću rekla da je na svojih 29 pitanja dobio usmeni odgovor te da pisani odgovor ne može dobiti.
Vijećnici podnijeli pritužbe pravobraniteljicama
Zbog izjava izrečenih na sjednici, vijećnici Luka Jadrić i Ante Barada 17. studenoga podnijeli su pritužbu pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.
Izjave upućene Jadriću, kao i odbijanje dostavljanja pisanih odgovora na vijećnička pitanja, prijavili su i pučkoj pravobraniteljici, pred kojom se već vodi predmet vezan uz odnos Općine Seget prema tom vijećniku.
"Pitali smo kada će se održati izbori za mjesne odbore, koji u Segetu nisu raspisani. Umjesto odgovora dobili smo uvrede o spolnoj orijentaciji, a meni je poručio da ću umrijeti u svojoj bezličnosti", izjavio je Jadrić.
"Načelnik općine tako ne smije govoriti ni o kome, a pogotovo ne s govornice Općinskog vijeća", dodao je.
Sličan slučaj već završio upozorenjem pravobraniteljice
U pritužbi se podsjeća i na slučaj iz 2012. godine, kad je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova upozorila tadašnjeg gradonačelnika Đurđevca zbog izjave o "pet pedera i tri nezadovoljene žene".
Pravobraniteljica mu je tada preporučila javnu ispriku, nakon čega se gradonačelnik ispričao.
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