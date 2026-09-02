DRONOVI U Leipzigu
Njemačka optužila Rusiju za napad na zračnu luku, EU poziva ruske diplomate na razgovor
Europska unija i nekoliko država članica pozvale su ruske diplomatske predstavnike na razgovor zbog pokušaja napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle prošlog mjeseca, objavili su dužnosnici u srijedu.
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Njemačka je objavila da je zaključila kako Rusija stoji iza incidenta te najavila niz mjera, među kojima su zatvaranje ruskog konzulata i ruskog kulturnog centra u Berlinu. Moskva je odbacila optužbe, poručivši da Berlin nije iznio dokaze koji bi ih potkrijepili, te najavila odgovor.
Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas rekla je na sastanku ministara vanjskih poslova EU-a u Irskoj da je europska diplomatska služba pozvala ruskog veleposlanika u Bruxellesu zbog incidenta.
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot rekao je da je na razgovor pozvao ruskog otpravnika poslova u Parizu kako bi prosvjedovao zbog napada. Ocijenio je i da bi sankcije trebalo uvesti na europskoj razini, posebno protiv ruske "flote u sjeni", odnosno mreže brodova kojima Rusija zaobilazi zapadne sankcije.
Nizozemski ministar vanjskih poslova Tom Berendsen rekao je da je incident u Leipzigu potpuno neprihvatljiv te da je zbog njega pozvao ruskog veleposlanika u Nizozemskoj.
Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prévot objavio je u utorak na platformi X da je također pozvao ruskog veleposlanika u Belgiji.
"Ovaj napad dolazi nakon dugog niza neprihvatljivih upada na teritorij drugih saveznika EU-a i NATO-a posljednjih mjeseci", poručio je Prévot.
Ruski veleposlanik u Berlinu pozvan je na razgovor u utorak, a veleposlanstvo je odbacilo optužbe, nazvavši ih "izmišljenom provokacijom" i "novim valom antiruske histerije u Njemačkoj".
Rusko ministarstvo vanjskih poslova najavilo je odgovor na njemačke mjere. Glasnogovornica Maria Zaharova, prema izvješću ruske novinske agencije Interfax, njemačku je odluku nazvala "antiruskim djelovanjem". Pritom nije navela kakav bi odgovor Moskve mogao biti.
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