Zastrašujuće upozorenje: Zemlja će uskoro prijeći "crvenu liniju", znanstvenici "očajni i frustrirani"

Nakon Pariškog klimatskog sporazuma Ujedinjeni narodi zadužili su svoje znanstveno tijelo za klimatske promjene da prouči različite granice zagrijavanja. Cilj ograničavanja porasta temperature na 1,5 Celzijevih stupnjeva iznad razine iz sredine 19. stoljeća postao je općeprihvaćen nakon što su znanstvenici utvrdili da zagrijavanje od dva stupnja ima dramatične posljedice za ljude i planet koje se pri zagrijavanju od 1,5 stupnjeva mogu izbjeći.