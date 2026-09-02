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javljaju njemački mediji

Identificirana dvojica osumnjičenih za pokušaj napada dronom u Leipzigu

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02. ruj. 2026. 18:58
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Police officers work in the vicinity of an Antonov cargo plane,. REUTERS/Axel Schmidt
REUTERS/Axel Schmidt

Njemački mediji Süddeutsche Zeitung, NDR i WDR objavili su pojedinosti o dvojici osumnjičenih za pokušaj napada u Leipzigu.

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Istražitelji su identificirali koordinatora logistike i instruktora koji stoje iza napada, objavili su ti mediji.

Muškarac, rođen u Rusiji, ali s latvijskom putovnicom, navodno je povezan s ruskim obavještajnim službama, prenosi skynews.

Vjeruje se da je krajem srpnja doputovao zrakoplovom u Berlin, a potom se unajmljenim automobilom uputio prema Leipzigu.

Dva dana prije neuspjelog napada dronom osumnjičeni je zrakoplovom napustio Njemačku, navode mediji.

Drugi osumnjičeni je muškarac iz Bjelorusije koji također ima rusku putovnicu, a vjeruje se da je u Njemačku ušao s talijanskom turističkom vizom dobivenom u Minsku.

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dron leipzig njemačka

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