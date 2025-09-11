MSNBC otpustio političkog analitičara zbog komentara o atentatu na Kirka

MSNBC se ispričao i otpustio političkog analitičar Matthewa Dowda zbog komentara koje je dao nedugo nakon atentata na Charlieja Kirka, konzervativnog aktivista i suosnivača organizacije Turning Point USA (TPUSA).
Dowd, gostujući na TV kanalu poslije atentata, odgovorio je na pitanje o "okruženju u kojem se događa ovakva pucnjava".
🚨 BREAKING: Matthew Dowd has been FIRED from MSNBC after blaming the assassination of Charlie Kirk on Charlie himself, per Variety— Nick Sortor (@nicksortor) September 11, 2025
Good riddance, loser! pic.twitter.com/BbfFxTTzpM
Dowd: Ne znamo je li pucao Kirkov pristaša
"Kirk je bio jedna osoba koje najviše dijele ljude, koja stalno gura ovu vrstu govora mržnje ili je usmjerena na određene skupine. I uvijek se vraćam na to, misli pune mržnje vode do riječi pune mržnje, koje zatim vode do djela puna mržnje", rekao je Dowd, prenosi Index.
"I mislim da je to okruženje u kojem se nalazimo. Ne možete prestati s ovakvim strašnim mislima koje imate, a zatim izgovoriti te strašne riječi i ne očekivati da će se dogoditi strašna djela. I to je nesretno okruženje u kojem se nalazimo", dodao je.
Ustvrdio je da su detalji o ovom slučaju još uvijek oskudni te da ne znamo "je li se radilo o Kirkovom pristaši koji je pucao u trenutku slavlja". "Nemamo pojma ovome", naglasio je Dowd.
Dvije osobe privedene pa puštene
Odjel za javnu sigurnost Utaha i ured FBI-ja u Salt Lake Cityju potvrdio je da su dvije osobe privedene u vezi ovog događaja, a zatim puštene. Jedan muškarac, George Zinn, optužen je za ometanje, dok je drugi, Zachariah Qureshi, samo ispitan, prema izjavi. Niti jedna od te dvije osobe nema veze s pucnjavom.
Predsjednica MSNBC-a Rebecca Kutler u svojoj je izjavi rekla da su Dowdovi komentari "neprimjereni, neosjetljivi i neprihvatljivi". "Ispričavamo se zbog njegovih izjava, kao što se i on ispričao. U Americi nema mjesta nasilju, političkom ili nekom drugom", napomenula je.
Dowd je na Blueskyju napisao da ni "ni na koji način nije namjeravao svojim komentarima okriviti Kirka za ovaj užasan napad". "Ujedinimo se svi i osudimo nasilje bilo koje vrste", poručio je, dodatno se ispričavši zbog svog "tona i riječi".
Dowd je najpoznatiji kao glavni strateg predsjedničke kampanje Georgea W. Busha i Dicka Cheneyja 2004. godine, a radio je i kao politički analitičar na ABC Newsu.
