analiza politica
Najmoćnije članice NATO-a sve skeptičnije prema sposobnostima SAD-a
Dok se svjetski čelnici okupljaju u Njemačkoj na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, novi rezultati istraživanja pokazuju da napori predsjednika Donalda Trumpa da preoblikuje dugogodišnje međunarodne odnose — osobito u Europi — odbijaju dugogodišnje, tradicionalno lojalne partnere.
Prevladavajuće mišljenje: SAD je neopuzdani saveznik
Slabljenje ugleda Sjedinjenih Američkih Država otvara nova pitanja o stabilnosti globalnog poretka koji je desetljećima opstajao, kao i o snazi zemlje na svjetskoj pozornici.
U svim anketiranim državama znatno je više ljudi opisalo SAD kao nepouzdanog nego kao pouzdanog saveznika, uključujući polovicu ispitanih odraslih u Njemačkoj i 57 posto u Kanadi. I u Francuskoj je udio onih koji SAD smatraju nepouzdanim bio više nego dvostruko veći od udjela onih koji ga smatraju pouzdanim.
Najviše mu vjeruju u UK-u
Američki kredibilitet bio je najviši u Ujedinjenoj Kraljevini, ali samo relativno gledano: 35 posto Britanaca reklo je da je SAD pouzdan saveznik, dok je 39 posto reklo da je nepouzdan.
Američka vojna moć sve se više doživljava kao neizvjestan adut. U međunarodnom istraživanju relativne većine ispitanika u Francuskoj i Njemačkoj izjavile su da ne vjeruju da bi se neprijatelji suzdržali od napada zbog njihova odnosa sa SAD-om. U samo godinu dana zabilježen je i oštar pad od 10 posto u udjelu odraslih u Ujedinjenoj Kraljevini koji SAD još uvijek vide kao učinkovito sredstvo odvraćanja od neprijateljskih napada, piše POLITICO.
Internetsko istraživanje, koje je provela neovisna londonska tvrtka Public First, pokazuje kako je povjerenje u Sjedinjene Države među četiri ključna NATO saveznika naglo palo tijekom protekle godine, usred niza sporova s Washingtonom.
U Ujedinjenoj Kraljevini, Francuskoj i Njemačkoj negativne percepcije SAD-a nadmašuju pozitivne po ključnim pitanjima, uključujući štiti li demokraciju, dijeli li njihove vrijednosti i djeluje li kao pouzdan saveznik.
Govora JD Vancea kao prekretnica
Počevši od prošlogodišnjeg govora američkog potpredsjednika JD-a Vancea na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, koji je šokirao njegove europske domaćine, odnosi između Washingtona i ključnih NATO saveznika uzdrmani su trgovinskim sporovima, agresivnom retorikom i Trumpovim nastojanjem da preuzme Grenland od Kraljevine Danske.
Krize su potaknule čelnike da upozore kako su se odnosi sa Sjedinjenim Državama temeljito promijenili, pri čemu je kanadski premijer Mark Carney u siječnju u Davosu, u Švicarskoj, izjavio: „Nalazimo se usred raskida, a ne tranzicije.”
U intervjuu za nekoliko europskih novina objavljenom ovog tjedna, francuski predsjednik Emmanuel Macron oštro je kritizirao ono što je nazvao „prijetnjama i zastrašivanjem” iz Washingtona te upozorio ostale čelnike EU-a da se transatlantski odnosi vjerojatno neće uskoro vratiti u normalu.
Tijekom svečanog otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu, Vance je dočekan uz sporadične zvižduke i negodovanje. Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas objasnila je taj doček „europskim ponosom” i „ne baš lijepim” riječima američke administracije upućenima Europi.
„Prošle godine javnost je smatrala da je SAD nepouzdan, ali ključan saveznik — koji odvraća njihove neprijatelje unatoč određenoj nepredvidivosti”, rekao je Seb Wride, voditelj istraživanja u Public Firstu.
Transatlantsko odvraćanje
„Ali sada, daleko od toga da transatlantsko odvraćanje koje nudi NATO savez uzimaju zdravo za gotovo, europska javnost jedva da vjeruje da ono uopće postoji — glavno pitanje za čelnike koji dolaze na MSC sada je kako ponovno uspostaviti sigurnost koju je ono pružalo bez SAD-a.”
Uoči visokorizičnog skupa u Münchenu, na kojem će američku delegaciju predvoditi državni tajnik Marco Rubio, The POLITICO Poll dodatno pokazuje da sve veći udio ispitanika u anketiranim državama ne smatra da Sjedinjene Države dijele njihove vrijednosti ili štite demokraciju — dugogodišnje američko načelo.
Trumpova "otvoreno antieuropska" administracija
U Francuskoj je samo 17 posto ispitanika složilo s tvrdnjom „SAD dijeli naše vrijednosti”, dok se 49 posto nije složilo. U Njemačkoj je 50 posto ispitanika reklo da Sjedinjene Države ne dijele njihove vrijednosti, a samo 18 posto smatra da Washington „štiti demokraciju”.
Dok se čelnici ovog tjedna okupljaju, Trump će zasigurno biti u središtu pozornosti. Uoči događaja, francuski predsjednik Macron izjavio je da je Trumpova administracija „otvoreno antieuropska”.
Ipak, premda odrasli u ključnim NATO državama imaju sve negativniji stav prema SAD-u, izrazili su i određenu nadu u budućnost. U Njemačkoj, Francuskoj i Ujedinjenoj Kraljevini relativne većine smatraju da je Trump oslabio odnose s njihovim zemljama — ali da se oni mogu oporaviti nakon što on ode, pokazuje istraživanje.
