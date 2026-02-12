Najmoćnije članice NATO-a sve skeptičnije prema sposobnostima SAD-a

Američka vojna moć sve se više doživljava kao neizvjestan adut. U međunarodnom istraživanju relativne većine ispitanika u Francuskoj i Njemačkoj izjavile su da ne vjeruju da bi se neprijatelji suzdržali od napada zbog njihova odnosa sa SAD-om. U samo godinu dana zabilježen je i oštar pad od 10 posto u udjelu odraslih u Ujedinjenoj Kraljevini koji SAD još uvijek vide kao učinkovito sredstvo odvraćanja od neprijateljskih napada, piše POLITICO.