Američka učiteljica za N1 o eksploziji cijena: Moram raditi tri posla, sve nam se sručilo na glavu

"Sve nam se jednostavno sručilo na glavu i jedva uspijevamo pokriti osnovne troškove, poput goriva i hrane. Cijene su jako porasle. U kupnju idem praktički svaki tjedan. Prije bih potrošila 120 ili 150 dolara, a sada je taj iznos dvostruko veći. Za osnovne potrepštine plaćamo oko 324 dolara", kaže u razgovoru s našom Ninom Kljenak učiteljica Katie koja radi tri posla kako bi mogla pokriti troškove života za obitelj.