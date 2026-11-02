U srcu Pennsylvanije
Američka učiteljica za N1 o eksploziji cijena: Moram raditi tri posla, sve nam se sručilo na glavu
Pitanje cijena energenata, hrane i repromaterijala za poljoprivredu postalo je glavna tema u ovom dijelu Amerike.
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Ekonomska neizvjesnost i pritisak na kućne budžete potaknuli su mještane, pa i pripadnike tradicionalne amiške zajednice, koji inače stoje po strani, na razmišljanje o važnosti glasačkog listića. Poruka koja se ovdje sve glasnije čuje posve je jasna: obrana obiteljskog gospodarstva počinje upravo na biralištu.
"Jedva pokrivamo osnovne troškove"
Visoke cijene dramatično mijenjaju svakodnevicu stanovnika Lancastera i okolice. Koliko je situacija za neke građane teška, opisala nam je lokalna učiteljica Katie, čija računica zorno prikazuje svakodnevni pritisak na kućne budžete.
"Sve nam se jednostavno sručilo na glavu i jedva uspijevamo pokriti osnovne troškove, poput goriva i hrane. Cijene su jako porasle. U kupnju idem praktički svaki tjedan. Prije bih potrošila 120 ili 150 dolara, a sada je taj iznos dvostruko veći. Za osnovne potrepštine plaćamo oko 324 dolara", kaže u razgovoru s našom Ninom Kljenak učiteljica Katie koja radi tri posla kako bi mogla pokriti troškove života za obitelj.
Tradicionalni način života i poljoprivreda, po kojoj je ovaj kraj poznat, pod velikim su pritiskom rasta troškova. Uskoro će biti jasno koga građani smatraju odgovornim za takvu situaciju.
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