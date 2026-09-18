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Na novim kartama svijeta Afrika je veća nego prije, evo zašto
Ujedinjeni narodi usvojili su neobvezujuću rezoluciju kojom podržavaju kartografsku projekciju Equal Earth, koja vjernije prikazuje stvarnu veličinu kopnenih površina na Zemlji. Trenutačno široko korištena Mercatorova projekcija znatno povećava kopnene površine prema sjevernom i južnom polu, zbog čega Afrika izgleda mnogo manja nego što zapravo jest.
U Mercatorovoj projekciji zemlje u blizini sjevernog i južnog pola mogu izgledati od dva do čak 14 puta veće nego što stvarno jesu. U projekciji Equal Earth takva su izobličenja svedena na najmanju moguću mjeru, zbog čega Afrika u usporedbi s drugim dijelovima svijeta izgleda veća.
Jack Swab i Derek Alderman, kartografi i geografi koji proučavaju društvenu i komunikacijsku moć karata, objašnjavaju o čemu je riječ.
Što je kartografska projekcija?
Kartografska projekcija tehnika je kojom kartografi, odnosno izrađivači karata, okruglu, trodimenzionalnu Zemlju pretvaraju u ravnu, dvodimenzionalnu kartu kakvu vidimo na zidu ili zaslonu računala.
Kada kartografi "izravnavaju" globus, karta se neizbježno izobličuje, pri čemu se mijenjaju oblici i površine. Ne postoji kartografska projekcija koja Zemlju prikazuje bez ikakvih izobličenja, ali neke su projekcije prikladnije za određene namjene od drugih.
Posao kartografa jest odabrati među stotinama različitih kartografskih projekcija, uzimajući u obzir na što je karta usredotočena i za što će se koristiti. Ne postoji jedna projekcija koja je najbolja za svaku namjenu.
Nova projekcija Equal Earth prikladnija je od Mercatorove za izradu karata svijeta namijenjenih obrazovanju, javnoj komunikaciji i kreiranju politika.
Equal Earth omogućuje preciznije geografsko razumijevanje relativnih veličina država i kontinenata. Javnosti pruža pravedniju perspektivu za uspoređivanje različitih regija prema broju stanovnika, okolišu, razvoju, politici i drugim globalnim pokazateljima, piše The Conversation.
Je li Mercatorova projekcija i dalje korisna?
Iako Mercatorova projekcija nije dobra za prikazivanje stvarne veličine kopnenih površina, neće potpuno nestati.
Primjerice, vrlo je korisna za navigaciju jer omogućuje zadržavanje točnosti smjera kompasa između dviju točaka bez potrebe za njegovim ponovnim izračunavanjem.
Zbog toga se većina internetskih kartografskih platformi, poput Google Mapsa i Apple Mapsa, za navigaciju oslanja na neku varijantu Mercatorove projekcije.
Korištenje projekcije Equal Earth za navigaciju ne bi bilo jednako učinkovito kao korištenje Mercatorove projekcije.
Kako će se koristiti projekcija Equal Earth?
Izrada karata decentralizirana je i ne postoji jedno tijelo koje određuje koja će se kartografska projekcija koristiti.
Ujedinjeni narodi zapravo su podržali širu poruku da je Equal Earth pravednija projekcija koja ravnopravnije prikazuje stvarne veličine kopnenih površina na Zemlji.
Iako se ta inicijativa odvija na globalnoj razini, unutar kartografskih zajednica već postoje pokreti kojima je cilj da Equal Earth postane zadana projekcija za karte svijeta.
Sama rezolucija UN-a neće dovesti do toga da Equal Earth automatski postane globalno prihvaćena projekcija. Za to je potrebno svjesno mijenjati karte koje se koriste u udžbenicima, bazama podataka, medijskim sadržajima i diplomatskim raspravama, što zahtijeva i rad i financijska ulaganja.
Projekciju Equal Earth razvili su kartografi, a među izrađivačima karata popularna je otkako je predstavljena 2018. godine.
Danas je moguće kupiti zidne karte izrađene prema projekciji Equal Earth, a ona se već koristi i u različitim medijima. Ipak, pojedinci i institucije moraju sami odlučiti žele li koristiti Equal Earth umjesto drugih vrsta projekcija.
Zašto je projekcija Equal Earth izazvala otpor?
Otpor projekciji Equal Earth bio je prilično ograničen.
Prilikom glasanja u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda bilo je nekoliko suzdržanih država, no većina njihovih primjedbi odnosila se na druga pitanja.
Ukrajina je, primjerice, izrazila zabrinutost zbog načina na koji je na karti prikazan sporni poluotok Krim, koji je na službenoj internetskoj stranici projekcije Equal Earth označen kao sporni teritorij.
To je potaknulo reakciju Rusije, kao i primjedbe drugih država povezane sa spornim teritorijima. Budući da se rezolucija UN-a odnosila na način prikazivanja svijeta, a ne na konkretne političke granice – s čime su se složile i Rusija i Ukrajina – autori ocjenjuju da su te rasprave zapravo predstavljale geopolitičko pozicioniranje oko pitanja koja nisu bila izravno povezana sa samom kartografskom projekcijom.
Nova karta svijeta sporna samo Americi
Jedina država koja je glasala protiv projekcije Equal Earth bile su Sjedinjene Američke Države.
Američka strana ustvrdila je da je prijedlog dio "radikalnog i ideološkog projekta" o kojem nije primjereno raspravljati u Ujedinjenim narodima.
Američkim izaslanicima zasmetao je jezik kojim su izobličenja Mercatorove projekcije povezana s nasljeđem kolonijalizma i marginalizacijom Afrike.
Autori teksta smatraju da takav stav nije iznenađujući s obzirom na to da aktualna američka administracija negira postojanje strukturnih sustava nejednakosti.
Autori također ocjenjuju da je teško ne primijetiti ono što smatraju licemjerjem u američkom stavu. Navode da SAD od drugih zemalja traži da ne raspravljaju o političkim implikacijama kartografije, dok se predsjednik Donald Trump istodobno koristi kartama u svrhu vlastitog nacionalističkog brendiranja.
Kao primjere navode da je Trump jednostrano preimenovao Meksički zaljev u Američki zaljev te jezero Ontario u Američko jezero, što autori opisuju kao poteze motivirane jasnim ideološkim razlozima i provedene bez međunarodnih konzultacija.
Kako nova karta može utjecati na globalni pogled na svijet?
Afričke države u raspravi su tvrdile da projekcija Equal Earth predstavlja oblik "kognitivne pravde".
Koncept kognitivne pravde polazi od toga da ljudi moć i važnost pojedinih mjesta često povezuju s njihovom prividnom veličinom na kartama. Tradicionalna percepcija Afrike kao manjeg kontinenta u usporedbi s Europom ili Sjevernom Amerikom često odražava i način na koji se doživljava važnost tih dijelova svijeta.
Equal Earth mogla bi olakšati poučavanje, medijsko izvještavanje i rasprave koje Afriku prikazuju iz drugačije perspektive te naglašavaju njezino mjesto u svijetu.
Danas se među afričkim državama nalaze neke od zemalja s najbrže rastućim gospodarstvima i stanovništvom na svijetu.
Kartografske projekcije same po sebi ne mogu promijeniti stavove ljudi. Ipak, dok afričke države nastoje steći veći utjecaj u međunarodnim odnosima, ispravljanje "mentalne karte" svjetskih čelnika autori smatraju važnim korakom prema većem prepoznavanju važnosti kontinenta i njegovih prava.
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