To je potaknulo reakciju Rusije, kao i primjedbe drugih država povezane sa spornim teritorijima. Budući da se rezolucija UN-a odnosila na način prikazivanja svijeta, a ne na konkretne političke granice – s čime su se složile i Rusija i Ukrajina – autori ocjenjuju da su te rasprave zapravo predstavljale geopolitičko pozicioniranje oko pitanja koja nisu bila izravno povezana sa samom kartografskom projekcijom.