Na ulici ubio djevojku (16): “Nitko joj nije pomogao, ni policiju nisu zvali”

AFP / Ilustracija

Val prosvjeda pogodio je Indiju nakon ubojstva 16-godišnje djevojke, koje se zbilo nasred ulice, ali osim jedne osobe, nitko nije reagirao.

Čak kad je njeno beživotno tijelo ležalo na tlu, ljudi su ga zaobilazili bez da su zastali ili zvali policiju. I tako punih 30 minuta, sve dok ga nije ugledao policajac.

Isprva javnosti nisu bili poznati svi ti detalji, tek su znali da je ubojica 20-godišnji Sahil Khan, kojeg je razljutilo to što se djevojka drznula prekinuti vezu s njim.

“Ponizila me i imala uvredljive komentare na račun naše veze, a potom ju je odlučila prekinuti. To me razljutilo”, objasnio je policiji motive ubojstva, uistinu brutalnog, prenosi Guardian.

Kina i Indija se počinju udaljavati od Rusije, Putin ozbiljno naljutio Xija

Nesretnicu je izbo nožem više od 30 puta, a potom ju je udario i kamenim blokom koji je našao na ulici. Nažalost po nju, samo jedna osoba uskočila joj je u pomoć, bezuspješno. Ostali su samo promatrali što se događa i prolazili kao da se radi o nečemu bezazlenom. To su nastavili i nakon što je već bila mrtva.

Detalji su to s kojima se javnost upoznala nakon što je procurila snimka nadzorne kamere u blizini događaja. Time se potvrdila ta već otprije poznata nebriga prema ženama u Indiji. Samo, ovaj put to neće proći bez da se nešto pokuša promijeniti.

“Nitko joj nije pomogao, ni policiju nisu zvali. Položaj žena u Indiji je na najnižim razinama i ništa se ne mijenja”, poruke su s prosvjeda proteklog vikenda, koje itekako stoje jer prečesto se događaju masovna silovanja žena, premlaćivanja, ali i ubojstva u javnosti, kamenovanja…

Dio javnosti to prešutno odobrava te daje za pravo muškarcu kazniti djevojku ili suprugu “ako je sagriješila”.

Zatočio djevojku, tukao je i silovao dok je bila u nesvijesti. Dobio 20 mjeseci

Premijer saveznog teritorija Delhi Arvind Kejriwal pozvao je na promjene i izjavio da treba stati na kraj situaciji u kojoj se ubojice i kriminalci više ne boje policije, a društvo se ponaša kao da su takva zvjerstva dio njihove svakodnevice.

Već neko vrijeme poziva na reformu policije i strože zakone koji se tiču nasilja nad ženama, ali i nasilja općenito. Ovaj put bi mu moglo napokon uspjeti izvesti željene promjene jer većem dijelu društva uistinu je prekipjelo, što masovni prosvjedi proteklog vikenda i potvrđuju.

