Zaporižje
Najveća europska nuklearna elektrana ponovno ostala bez struje
Napajanje nuklearne elektrane pod ruskom okupacijom Zaporižje na jugoistoku Ukrajine ponovno je prekinuto dok šire područje pati od nestanka struje, priopćila je uprava elektrane u četvrtak, a vijest je potvrdila i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).
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Nuklearna elektrana Zaporižja ostala je preko noći bez sve vanjske energije zbog napada na rezervnu električnu trafostanicu, objavila je na mreži X u četvrtak ujutro Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).
"Ovaj posljednji gubitak vanjske energije još jednom naglašava ekstremnu krhkost električne mreže i stalne opasnosti za nuklearnu sigurnost u ratno vrijeme", rekao je glavni direktor IAEA-e Rafael Grossi, ponavljajući svoj poziv na "vojnu suzdržanost" kako bi se spriječila nuklearna nesreća.
Visokonaponski dalekovod koji vodi do elektrane automatski je isključen u srijedu navečer, rekla je uprava nuklearke, dodajući da su rezervni dizelski generatori na lokaciji preuzeli opskrbu električnom energijom. Nisu zabilježene povišene razine radioaktivnosti.
"Noć je prošla relativno mirno u Enerhodaru i okolici nuklearne elektrane Zaporižja", rekla je Jevgenija Jašina, direktorica komunikacija elektrane koju je imenovala Moskva, ruskoj državnoj agenciji TASS.
Izvijestila je o nekoliko izoliranih napada dronovima, ali rekla je da cijeli grad nema struje.
Rusija je zauzela elektranu Zaporižja u gradu Enerhodaru, koja je najveća nuklearna elektrana u Europi, u prvim danima potpune invazije na Ukrajinu pokrenute u veljači 2022.
Svih šest reaktora od tada je isključeno iz sigurnosnih razloga, ali pouzdana opskrba električnom energijom potrebna je za njihovo hlađenje.
Kijev i Moskva su se više puta međusobno optuživali za granatiranje elektrane.
Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) rasporedila je promatrače na lokaciji i zamolila zaraćene strane da pokažu suzdržanost kako bi se spriječila nuklearna nesreća.
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