Nakon incidenta u Poljskoj, Zapad s nervozom čeka događaj zakazan za petak

Snažne tenzije duž poljske istočne granice neće tako brzo splasnuti. A u sklopu vojnih vježbi Bjelorusije i Rusije, koje se tradicionalno odvijaju svake dvije godine izmjenjujući se na ruskom i bjeloruskom teritoriju, ruske i bjeloruske snage trenirat će intenzivno od 12. do 16. rujna na nekoliko lokacija, od kojih su neke vrlo blizu Poljske i Litve.

Vježba "Zapad 2025." obuhvatit će ruske vojne okruge Moskva i Lenjingrad, enklavu Kalinjingrad, arktičku regiju, Baltičko i Barentsovo more te Bjelorusiju, piše Politico.

To uključuje vježbe u blizini bjeloruskog sela Goža i u Dobrovolsku u Kalinjingradu, lokacijama koje se nalaze samo nekoliko desetaka kilometara od Poljske i Litve.

Vojnici će, navodi europski portal, biti raspoređeni i s obje strane Suwalskog prolaza, 70-kilometarskog koridora između Bjelorusije i Kalinjingrada koji se smatra jednim od najranjivijih obrambenih uskih grla u Europi, ključan za Baltik.

Nervoza u Poljskoj i na Baltiku

Cijeli Zapad, posebno Poljska i baltičke zemlje, s nervozom će bilježiti svaki detalj, osobito s obzirom na jučerašnju nezapamćenu provokaciju.

"Nadolazeće strateške zajedničke vojne vježbe Rusije i Bjelorusije ‘Zapad 2025.‘ strogo su obrambenog karaktera", izjavio je, pak, u srijedu tajnik Vijeća sigurnosti Bjelorusije, Aleksander Volfovič, a bjeloruski su dužnosnici, pokušavajući barem službeno smanjiti tenzije, naveli da se većina manevara odvija dalje od granice s članicama NATO-a.

Bjelorusija je također poručila da je vježba isprva planirana u većem opsegu, ali je naknadno smanjena, ponovno s ciljem smanjenja napetosti koju je izazvala. Prema riječima bjeloruskih dužnosnika, na vježbi će sudjelovati oko 13.000 vojnika, od kojih oko 2000 ruskih, prenosi Jutarnji list.

U izvješću ruske agencije Tass navedeno je, pak, da će ruske i bjeloruske snage uvježbavati odbijanje zračnih napada i borbu protiv diverzanata, ali i izvesti vježbe povezane s upotrebom nuklearnog oružja i hipersoničnih raketnih sustava Orešnik.

Iako Moskva ustraje na tome da je riječ o dijelu taktike odvraćanja, jasno je da zapadne zemlje ne prijete teritorijalnom integritetu susjednih zemalja, za razliku od Rusije. Oni najzabrinutiji ističu da su 2008., 2014. i 2022. velike vojne vježbe prethodile ruskim intervencijama u Gruziji i Ukrajini.

Prethodna takva vojna vježba održana je u rujnu 2021., nekoliko mjeseci prije invazije Vladimira Putina na Ukrajinu.

"Union Resolve 2022." bila je još jedna značajna vojna vježba Rusije i Bjelorusije. Održana je od 10. do 20. veljače 2022. i često se smatra dijelom priprema za rusku invaziju na Ukrajinu. "Zapad 2023." otkazan je, uglavnom zbog tadašnje opterećenosti ruske vojske ratom u Ukrajini.

Kao odgovor na vojnu vježbu "Zapad 2025.", zemlje NATO-a koje graniče s Rusijom održavaju vlastite vojne vježbe.

Litva će održati vlastitu nacionalnu obrambenu vježbu "Thunder Strike", piše Politico, a Poljska je prethodnih dana održavala svoju vježbu "Iron Defender-25" u kojoj je sudjelovalo 30.000 vojnika.

"Poljska će odgovoriti na vježbe ‘Zapad 2025.‘ na odgovarajući način", najavio je zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk za poljsku televiziju.

Ruski predsjednik očigledno ispituje reakcije i sposobnosti poljskog - i NATO-ova - protuzračnog obrambenog sustava te šalje poruku da Moskva može i hoće djelovati izvan svojih granica, održavajući pritisak i nesigurnost u susjednim državama, a potom sliježući ramenima i tvrdeći da nema argumenata za optužbe sa Zapada, prenosi Jutarnji list.