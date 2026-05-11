Nakon signala iz Mađarske, Europska unija spremna odobriti sankcije protiv izraelskih doseljenika

EU je spreman odobriti sankcije protiv takozvanih nasilnih izraelskih doseljenika, nakon što je nova mađarska vlada signalizirala da više neće blokirati tu mjeru, izjavila je u ponedjeljak visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove u Bruxellesu.
Kako je prvi izvijestio Politicov Playbook, ministri bi trebali postići politički dogovor o dugo odgađanim sankcijama koje je bivši mađarski premijer Viktor Orbán više puta blokirao.
No sada se čini mogućim pomak nakon što je Péter Magyar prošle subote prisegnuo kao mađarski premijer. Magyar je dao naslutiti da neće stajati na putu paketima sankcija koji imaju široku potporu.
„Očekujem politički dogovor o sankcijama protiv nasilnih doseljenika“, rekla je Kallas uoči sastanka. „Zaista se nadam da ćemo postići politički dogovor o sankcijama protiv nasilnih doseljenika koje su već neko vrijeme na stolu.”
„Postoje prijedlozi koje su iznijele države članice“, dodala je. „Vidjet ćemo jesu li države članice spremne krenuti dalje po tom pitanju.”
Kallas je priznala da šire mjere protiv Izraela još uvijek nemaju dovoljnu podršku unutar Unije.
„Trenutačno, kada smo to testirali u petak s veleposlanicima, čini se da nemamo potrebnu većinu za usvajanje tih mjera“, rekla je, misleći na francusko-švedski prijedlog usmjeren na trgovinu s naseljima na Zapadnoj obali. „Ali doista, što još možemo učiniti?”
Nekoliko ministara koji su stigli u Bruxelles ponovilo je frustraciju Kallas zbog nesposobnosti EU-a da djeluje brže.
Luksemburški ministar vanjskih poslova Xavier Bettel rekao je da „ne postoji mjera koju možemo poduzeti jednostavno zato što uvijek postoje zemlje koje oklijevaju.” Dodao je: „Neki nam govore da povijest znači da smo vječno dužni Izraelu, ali to ovo ne opravdava.”
Finska ministrica vanjskih poslova Elina Valtonen rekla je da se također raduje „uvođenju sankcija nasilnim doseljenicima na Zapadnoj obali”, tvrdeći da su događaji „i u Gazi i na Zapadnoj obali posljednjih mjeseci vrlo zabrinjavajući.”
Nizozemski ministar vanjskih poslova Tom Berendsen založio se za još strože korake. „Radimo na potpunoj zabrani proizvoda iz ilegalnih naselja“, rekao je, dodajući da će ministri sada ispitati „gdje bi se mogle pronaći većine” za dodatne mjere, uključujući carine.
