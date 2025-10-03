Nakon zatvaranja zbog dronova aerodrom u Muenchenu ponovo otvoren

Unsplash / ilustracija

Njemačka zračna luka u Muenchenu u petak ujutro je ponovno otvorena nakon što je večer prije aerodrom bio zatvoren zbog sumnjivih dronova, zbog čega je bilo otkazano više od desetak letova, javlja BBC.

Najmanje 17 letova prizemljeno je u Muenchenu, što je utjecalo na gotovo 3000 putnika, dok je zračna luka izjavila da je preusmjerila dodatnih 15 letova u obližnje gradove.

U petak je glasnogovornik njemačkog nacionalnog prijevoznika Lufthanse rekao da su "letovi od tada nastavljeni prema redu letenja".

Nije bilo neposredne potvrde odakle su dronovi došli.

Nekoliko zračnih luka diljem Europe zatvoreno je posljednjih tjedana zbog neidentificiranih dronova. Zračna luka u Muenchenu je nakon štu su dronovi uočeni, o tome obavijestila vlasti.

Zračna luka je priopćila da su odlazni letovi "obustavljeni", a zatvorila se dva sata prije uobičajenog zatvaranja od ponoći do 5 sati ujutro.

Kontrola zračnog prometa preusmjerila je letove koji su trebali sletjeti u Muenchen u Stuttgart, Nuremberg, Beč i Frankfurt.

"Devetnaest Lufthansinih letova bilo je pogođeno, otkazano ili preusmjereno zbog obustave rada zračne luke", rekao je glasnogovornik.

Glasnogovornik savezne policije Stefan Bayer rekao je za Bild da se zbog mraka nije moglo odrediti o kojim je dronovima riječ, njihova veličina ili podrijetlo.

Dronovi su prvi put viđeni u 21:30 po lokalnom vremenu (19:30 GMT), a zatim ponovno sat vremena kasnije, rekla je policija.

U Muenchenu inače traje tradicionalni festival piva Oktoberfest koji godišnje privuče oko šest milijuna ljudi, no u srijedu je dio dana bio zatvoren zbog sumnje na postavljenu bombu.