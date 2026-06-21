Nakon Zelenskog, još jedan političar se odrekao najvišeg poljskog odličja

Dodao je da oni u Poljskoj koji se "ne bave povijesnim mitovima, nego proučavaju povijest i izvlače zaključke iz njezinih lekcija". "Prošlost ne bi trebala određivati poljsko-ukrajinske odnose. Ne želim da Poljaci uređuju naše udžbenike i ni na koji način ne tvrdim da mi Ukrajinci trebamo ispravljati poljske udžbenike, jer će nam u suprotnom zajednički udžbenik poslati iz Moskve”, rekao je Porošenko.