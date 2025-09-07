Brodovi iz Tunisa pridružili se "Nepokolebljivoj floti" — "Jedra prema Gazi, cilj: razbiti blokadu"

Izostanak arapskih aktivista iz prve faze Flotile nepokolebljivosti(Sumud znači postojanost, hrabrost i nepokolebljivost pred nedaćama), koja je isplovila prošlog tjedna iz španjolske luke Barcelona, stvorio je dojam na društvenim mrežama da oni nisu zastupljeni u ovom pokretu. Međutim, taj je dojam bio netočan, budući da je europska priroda putovanja nametnula posebne uvjete sudjelovanja vezane uz posjedovanje europskih putovnica ili viza, što je arapskim aktivistima otežalo priključenje u toj fazi, piše Middle East Monitor.