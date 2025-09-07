"Flota Sumud"
Brodovi iz Tunisa pridružili se "Nepokolebljivoj floti" — "Jedra prema Gazi, cilj: razbiti blokadu"
"Flota Sumud" isplovila je 31. kolovoza iz Barcelpne, a danas, 7. rujna, pridružit će joj se brojni brodovi iz Tunisa. Cilj je, kako kažu, slomiti izraelsku blokadu Pojasa Gaze i dostaviti humanitarnu pomoć Palestincima.
Izostanak arapskih aktivista iz prve faze Flotile nepokolebljivosti(Sumud znači postojanost, hrabrost i nepokolebljivost pred nedaćama), koja je isplovila prošlog tjedna iz španjolske luke Barcelona, stvorio je dojam na društvenim mrežama da oni nisu zastupljeni u ovom pokretu. Međutim, taj je dojam bio netočan, budući da je europska priroda putovanja nametnula posebne uvjete sudjelovanja vezane uz posjedovanje europskih putovnica ili viza, što je arapskim aktivistima otežalo priključenje u toj fazi, piše Middle East Monitor.
No istina izlazi na vidjelo danas u Tunisu, gdje se Avenija Habiba Bourguibe u središtu glavnog grada ispunila stotinama arapskih i muslimanskih aktivista solidarnosti koji se pripremaju za isplovljavanje prema Gazi. To je praktična poruka da su arapski narodi prisutni na terenu djelovanja i da bi, kad bi im se pružila prilika, žrtvovali svoje živote u obrani Palestine.
Magreb inicijativa koja se širi globalno
Nakon pokušaja arapske Flotile postojanosti da prošlog lipnja probije kopnenu blokadu, Zajednička koordinacija za Palestinu u Tunisu pokrenula je sredinom srpnja 2025. Magrebsku flotilu postojanosti pod sloganom: „Naša jedra su prema Gazi, a naš cilj je probiti blokadu.” Inicijativa je okupila aktiviste Međunarodnog odbora za rušenje opsade u Tunisu, Alžiru, Libiji, Maroku i Mauritaniji, s ciljem stvaranja narodnog pomorskog pokreta koji bi nosio humanitarnu pomoć i probio blokadu nametnutu više od dva milijuna Palestinaca.
Ideja se brzo razvila u međunarodnu koaliciju koja je, uz Magrebsku flotilu, uključila i Globalni pokret za Gazu, Malezijsku inicijativu postojanosti te članove Flotile slobode, koja već više od 15 godina nastoji probiti pomorsku blokadu.
Pripreme u Tunisu i poruke podrške
U tuniskim lukama u tijeku su logističke i tehničke pripreme: nabava zaliha i medicinske opreme, održavanje brodova i obuka za moguće uhićenje ili napade okupacijskih snaga. Ove napore predvode tuniski volonteri i organizacije civilnog društva, uz potporu Opće tuniske sindikalne unije (UGTT) i nezavisnih pojedinaca, te uz sudjelovanje aktivista iz Sjeverne Afrike i zaljevskih država poput Kuvajta, Omana, Katara i Bahreina. Glavni grad Tunis svjedočio je masovnim demonstracijama i šatorima solidarnosti u znak podrške ovom pokretu, dok je UGTT naglasio da inicijativa predstavlja „savjest nacije pred nepravdom”.
Široko arapsko i islamsko sudjelovanje
Delegacija Magreba obuhvaća oko 120 sudionika iz Alžira, Libije, Maroka i Mauritanije. Sudjeluju i delegacije iz Libanona, Jordana, Egipta, Jemena, Iraka, Sudana i Katara, među kojima su liječnici, odvjetnici, parlamentarni zastupnici i medijski djelatnici.
Turska dolazi s velikom delegacijom, uključujući četvero oporbenih zastupnika. Prisutna je i brojna malezijska delegacija aktivista iz Malezijske koalicije za potporu Palestini, praćena liječnicima i novinarima, kao i aktivisti iz Indonezije, Pakistana, Senegala i Južnoafričke Republike. To odražava rastući opseg islamske i humanitarne solidarnosti s Gazom.
Na međunarodnoj razini, flotila okuplja više od 300 aktivista iz 44 zemlje, uključujući parlamentarne zastupnike, sindikaliste i predstavnike humanitarnih organizacija iz Europe, Amerike i Australije. Njihovi brodovi isplovili su iz Barcelone krajem kolovoza.
Sudjelovanje ovako velikog broja ljudi iz različitih zemalja i zajednica potvrđuje da flotila nije tek konvoj pomoći, već snažna humanitarna poruka protiv šutnje međunarodne zajednice o zločinu blokade i genocidnom ratu u Gazi.
Humanitarna poruka pred šutnjom
Tuniske organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u osiguravanju logističkih i ljudskih resursa potrebnih za uspjeh ovog pokreta, što odražava vitalnost lokalne zajednice i njezinu spremnost na prihvaćanje inicijativa solidarnosti.
Polazak iz Tunisa
Prvim brodovima flotile, koji su isplovili iz Barcelone 31. kolovoza, 7. rujna pridružit će se tuniski i arapski brodovi te će nastaviti pokušaj otvaranja humanitarnog morskog koridora prema Gazi i rušenja izraelske pomorske blokade. Danas arapski aktivisti stoje rame uz rame sa slobodnim ljudima svijeta pred blokadom, noseći sa sobom ne samo humanitarnu pomoć, već i poruke nade i postojanosti.
Flotila postojanosti iz Tunisa prema Gazi utjelovljuje jedinstvo slobodnih naroda oko pravedne humanitarne stvari. Njihova je poruka da Gaza nije sama i da blokada nije vječna sudbina, već zid koji će biti srušen pred voljom naroda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare